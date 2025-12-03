Concordia: se quitó la tobillera electrónica, se la colocó a su hija y terminó detenida.

En un allanamiento en Concordia, una mujer con arresto domiciliario no estaba y habría dejado su tobillera electrónica a su hija, por lo que fue detenida.

Una investigación policial permitió identificar diferentes ubicaciones relevantes que derivaron en una serie de allanamientos realizados en simultáneo en distintos domicilios del barrio La Arrocera, en la ciudad de Concordia .

Durante el operativo, los efectivos concretaron el secuestro de dos cartuchos calibre 16PG, un cartucho calibre 22 y marihuana, motivo por el cual intervino también personal de la División de Drogas Peligrosas.

Una mujer incumplió la domiciliaria durante un operativo y fue detenida

Tobillera electrónica (1).jpeg

Sin embargo, uno de los procedimientos generó particular atención: en uno de los lugares allanados se constató la ausencia de una mujer que cumplía arresto domiciliario. Según se estableció, la mujer se habría quitado la tobillera electrónica y se la colocó a su hija. Por disposición del Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, la mujer terminó detenida.