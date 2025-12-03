Uno Entre Rios | Policiales | Concordia

Concordia: se quitó la tobillera electrónica, se la colocó a su hija y terminó detenida

En un allanamiento en Concordia, una mujer con arresto domiciliario no estaba y habría dejado su tobillera electrónica a su hija, por lo que fue detenida.

3 de diciembre 2025 · 14:19hs
Concordia: se quitó la tobillera electrónica

Concordia: se quitó la tobillera electrónica, se la colocó a su hija y terminó detenida.

Una investigación policial permitió identificar diferentes ubicaciones relevantes que derivaron en una serie de allanamientos realizados en simultáneo en distintos domicilios del barrio La Arrocera, en la ciudad de Concordia.

Durante el operativo, los efectivos concretaron el secuestro de dos cartuchos calibre 16PG, un cartucho calibre 22 y marihuana, motivo por el cual intervino también personal de la División de Drogas Peligrosas.

Este martes se dio el primer vuelo comercial en el renovado aeropuerto concordiense.

En Concordia comenzaron a operar los vuelos comerciales

Destacan que son 300 los casos detectados en Concordia a raíz de esta problemática.

Advierten curvas ascendentes de sífilis en Concordia

LEER MÁS: Cinco detenidos y droga secuestrada en un operativo en San Benito

Una mujer incumplió la domiciliaria durante un operativo y fue detenida

Tobillera electrónica (1).jpeg

Sin embargo, uno de los procedimientos generó particular atención: en uno de los lugares allanados se constató la ausencia de una mujer que cumplía arresto domiciliario. Según se estableció, la mujer se habría quitado la tobillera electrónica y se la colocó a su hija. Por disposición del Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, la mujer terminó detenida.

Concordia Tobillera electrónica Detención
Noticias relacionadas
Antonella González Krenz en plena tarea en el destructor.

Antonella González Krenz, la entrerriana que tiene un rol clave en el destructor ARA "Sarandí"

concordia: pastor fue detenido y hallaron una pistola tras allanamiento por robo en el templo

Concordia: pastor fue detenido y hallaron una pistola tras allanamiento por robo en el templo

Seis entrerrianos están bajo control epidemiológico en Concordia por el sarampión. 

Sarampión: seis entrerrianos bajo control epidemiológico en Concordia

Lo mejor del judo se podrá disfrutar en el Club Peñarol.

Lo mejor del judo se podrá disfrutar en el Club Peñarol

Ver comentarios

Lo último

Concordia: se quitó la tobillera electrónica, se la colocó a su hija y terminó detenida

Concordia: se quitó la tobillera electrónica, se la colocó a su hija y terminó detenida

Donald Trump amenazó con iniciar ataques terrestres a Venezuela

Donald Trump amenazó con iniciar ataques terrestres a Venezuela

Lali presentó su documental, reveló imágenes inéditas y confirmó la fecha de estreno

Lali presentó su documental, reveló imágenes inéditas y confirmó la fecha de estreno

Ultimo Momento
Concordia: se quitó la tobillera electrónica, se la colocó a su hija y terminó detenida

Concordia: se quitó la tobillera electrónica, se la colocó a su hija y terminó detenida

Donald Trump amenazó con iniciar ataques terrestres a Venezuela

Donald Trump amenazó con iniciar ataques terrestres a Venezuela

Lali presentó su documental, reveló imágenes inéditas y confirmó la fecha de estreno

Lali presentó su documental, reveló imágenes inéditas y confirmó la fecha de estreno

SanCor: procesan a directivos por deuda previsional millonaria

SanCor: procesan a directivos por deuda previsional millonaria

Maxi López, entre Olga, Telefe y la temporada de verano

Maxi López, entre Olga, Telefe y la temporada de verano

Policiales
Concordia: se quitó la tobillera electrónica, se la colocó a su hija y terminó detenida

Concordia: se quitó la tobillera electrónica, se la colocó a su hija y terminó detenida

Embargan a la familia Etchevehere por estafa a Dolores Etchevehere

Embargan a la familia Etchevehere por estafa a Dolores Etchevehere

Paradero: buscan a un joven de 35 años

Paradero: buscan a un joven de 35 años

Cinco detenidos y droga secuestrada en un operativo en San Benito

Cinco detenidos y droga secuestrada en un operativo en San Benito

Consternación en Paraná por la muerte de un bebé de apenas dos meses

Consternación en Paraná por la muerte de un bebé de apenas dos meses

Ovación
Los Pumas ya conocen a sus rivales para el Mundial de Rugby Australia 2027

Los Pumas ya conocen a sus rivales para el Mundial de Rugby Australia 2027

Cinthia González: Estoy preparada para pelear con quien sea

Cinthia González: "Estoy preparada para pelear con quien sea"

Rowing concretó la adquisición de casi 9 hectáreas para su expansión deportiva e institucional

Rowing concretó la adquisición de casi 9 hectáreas para su expansión deportiva e institucional

Concepción del Uruguay: batalla campal en un partido de fútbol

Concepción del Uruguay: batalla campal en un partido de fútbol

Liga Paranaense: Atlético Paraná se clasificó a los cuartos de final

Liga Paranaense: Atlético Paraná se clasificó a los cuartos de final

La provincia
Este domingo festejarán la Navidad en General Ramirez

Este domingo festejarán la Navidad en General Ramirez

Entre Ríos mantiene subsidio frente a la actualización nacional de la energía

Entre Ríos mantiene subsidio frente a la actualización nacional de la energía

UPCN advierte que se demoran los pagos de las prolongaciones de jornada en enfermería

UPCN advierte que se demoran los pagos de las prolongaciones de jornada en enfermería

Campañas solidarias encienden la esperanza de cara a esta Navidad

Campañas solidarias encienden la esperanza de cara a esta Navidad

EPRE: definieron las tarifas de luz para diciembre y sigue el subsidio provincial

EPRE: definieron las tarifas de luz para diciembre y sigue el subsidio provincial

Dejanos tu comentario