Buenos Aires rinde homenaje a Charly García con una nueva "Esquina Charly García" en Palermo

2 de diciembre 2025 · 17:39hs
Buenos Aires se prepara para inaugurar un nuevo ícono cultural dedicado a una de sus leyendas más influyentes: Charly García. El próximo domingo 7 de diciembre, el barrio porteño de Palermo celebrará la inauguración de la "Esquina Charly García", un homenaje a la trayectoria y legado del artista que marcó un antes y un después en la historia del rock argentino.

La esquina de Charly García

El evento central tendrá lugar a las 17:00 horas en el complejo Palermo Off, ubicado en Arenales 3339. En este espacio, el punto neurálgico de la celebración será la inauguración de un mural monumental que ocupará la terraza del predio. Este mural, diseñado por el gestor cultural Mariano Cabrera a partir de fotografías históricas de Gabriel Rocca, medirá 5,5 por 4,5 metros y estará construido íntegramente en cerámicos, simbolizando la perdurabilidad del legado artístico de García, líder de Sui Generis.

EL complejo Palermo Off se encuentra en lo que antiguamente fue el Paseo del Sol, un espacio que albergó al mítico bar Planeta Júpiter, frecuentado por Charly García durante la efervescencia cultural de los años 80. El acto será un verdadero viaje al pasado, recordando un punto clave en la historia del músico y la cultura argentina.

Este homenaje se suma a otro significativo tributo realizado en 2023 en Nueva York, donde se bautizó una intersección como “Charly García Corner”, en referencia a la emblemática foto de la tapa de su disco Clics Modernos. En Buenos Aires, el vértice principal de este tributo será la esquina de Avenida Coronel Díaz y Avenida Santa Fe, donde actualmente reside el cantante. Allí, se descubrirá la placa oficial que dará nombre a la “Esquina Charly García”, acompañada de diversas intervenciones gráficas y señaléticas a cargo del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA), formalizando la designación.

Pero el homenaje no termina allí. El proyecto incluirá una tercera dimensión simbólica: la estación Bulnes de la Línea D del Subte, que será co-nombrada como “Esquina Charly García” y comenzará un proceso de transformación visual dedicado completamente al universo del artista. La estación será una suerte de extensión del homenaje, brindando a los fanáticos una nueva forma de conectar con su ídolo.

Charly García, un nombre indiscutible del rock argentino y mundial, sigue siendo una figura central en la cultura popular

