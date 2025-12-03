Uno Entre Rios | Show | Tan Biónica

Furor por Tan Bionica: agotó dos Velez y suma una nueva fecha

Los integrantes de Tan Biónica atraviesan uno de los mejores momentos de su carrera. Las nuevas canciones de “El Regreso” que sonarán por primera vez en vivo.

3 de diciembre 2025 · 09:28hs
Mientras arrasa con su nuevo, y tan esperado álbum, Tan Bionica volvió a causar furor anunciando su regreso a los escenarios. El público agotó las entradas de sus dos shows en el Estadio Vélez previstos para los días 27 y 28 de marzo.

Ante la explosiva demanda, la banda confirmó una tercera y última fecha para el 29 de marzo y la locura es total. De esta manera, Tan Bionica continúa marcando su impacto generacional y el enorme deseo que despiertan en la gente por verlos en escena. Nos esperan tres noches únicas para revivir los clásicos inigualables de toda su carrera y las nuevas canciones de “El Regreso” que sonarán por primera vez en vivo.

Más unidos y sólidos que nunca, los integrantes de Tan Biónica atraviesan uno de los mejores momentos de su carrera. Luego de un reencuentro histórico en 2023, la banda agotó entradas en tiempo récord y convocó a más de medio millón de personas en su gira internacional “La Última Noche Mágica”, con presentaciones sold out en River Plate, dos Vélez, dos Estadio Único de La Plata y diez Movistar Arena de Buenos Aires, además de shows en Latinoamérica y Europa.

Aquel regreso marcó un antes y un después en la historia reciente de la música argentina y fue reconocido en los Premios Gardel 2025 con dos galardones: Mejor Álbum en Vivo y Mejor Canción Pop Rock por “Arruinarse”, junto a Airbag.

El Regreso

Luego de una década sin publicar material nuevo, “El Regreso” marca el comienzo de una nueva etapa para la banda.

El álbum, lanzado recientemente, incluye diez canciones inéditas y cuenta con colaboraciones de lujo junto a Nicki Nicole, Andrés Calamaro y Airbag.

El álbum ya es uno de los más escuchados del año: supera los 40 millones de streams globales, debutó completo en el Top 50 de Argentina “Tus Cosas” (feat. Airbag), “El Problema del Amor”, “Boquitas Pintadas” (feat. Nicki Nicole), “El Alma en el Camino”, “Mi Vida” (feat. Andrés Calamaro), “En Mi Mundo”, “Mil Días”, “Santa María”, “X=4” y “La Invención” y se ubicó dentro del Top 10 a nivel mundial.

Con esta nueva producción, Tan Biónica reafirma su identidad musical y la conexión única con el público que los acompaña desde sus comienzos El disco combina el sonido clásico que los consagró con una nueva frescura que conquistó tanto a sus fans históricos como a las nuevas generaciones. Más madura, más fuerte y con la misma energía que siempre los distinguió, la banda llega al escenario para ofrecer un show que promete ser inolvidable.

Shows

Los shows en Vélez serán una celebración completa. Un encuentro entre generaciones, entre los que crecieron con sus canciones y quienes los descubren por primera vez. Los clásicos que nos marcaron, las nuevas canciones que ya se sienten como parte de su historia, y la misma fuerza que hizo de Tan Biónica una de las bandas más queridas de la Argentina.

Tan Biónica Vélez show Fecha
