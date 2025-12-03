Uno Entre Rios | Show | Revista Gente

Revista Gente reunió a los personajes del año en Puerto Madero

Este martes, el Faena Art Center recibió a referentes del espectáculo, el deporte, la política y el periodismo en una nueva edición de la gala de Revista Gente

3 de diciembre 2025 · 12:48hs
Este martes, el Faena Art Center recibió a referentes del espectáculo, el deporte, la política y el periodismo en una nueva edición de la gala de Revista Gente, que celebra a los personajes más destacados del año. La convocatoria reunió a una extensa lista de invitados que llegó a Puerto Madero para participar de una noche marcada por el encuentro, las fotos y el ambiente festivo que caracteriza al evento.

Entre los asistentes estuvieron Mirtha Legrand, Wanda Nara, Moria Casán, Pampita, Julieta Prandi, Leandro Paredes y Camila Galante. También participaron Maxi López, Ángela Torres —que se mostró muy cerca de Marcos “El Mito” Giles—, Mariana Fabbiani, Evangelina Anderson, Laurita Fernández, Nico Vázquez, Paula Chaves, Luck Ra, Momi Giardina, Joaquín Levinton, Juli Castro, Julieta Poggio, Daniela Celis, Yanina Latorre, Juan Ingaramo, José María Listorti, Valeria Mazza, Fer Dente, El Tucu López, Gastón Edul, Ángel de Brito y Sofi Martínez, entre muchas otras presencias.

El encuentro sumó además a protagonistas de dos ficciones que marcaron el año: Martín Garabal y Santiago Korovsky, de División Palermo; y Malena Pichot y Marina Bellati, de Viudas negras. Como ya es habitual, los streamers ocuparon un lugar central en la alfombra roja. Entre ellos se vio a Migue Granados, Fede Popgold, Cami Mayan, Mortedor, Nacho Elizalde, Flor Jazmín Peña, Grego Rossello, Nati Jota y Evelyn Botto.

La gala no se limitó al mundo artístico. Entre los invitados políticos estuvieron Patricia Bullrich, senadora nacional, y Diego Santilli, ministro del Interior de la Nación, acompañado por su esposa, Analía Maiorana. La diversidad de perfiles volvió a confirmar el alcance del evento, que cada fin de año reúne a figuras de distintos ámbitos para celebrar un ciclo que se acerca a su cierre.

Revista Gente Puerto Madero espectáculo personajes del año
