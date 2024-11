Marina Calabró se incorpora al panel de Gran Hermano

Marina Calabró habló sobre su incorporación a Gran Hermano

En su programa de radio Calabro1079, Marina compartió la noticia: "No quiero irme sin antes contarles que voy a ser parte de la edición 2024-2025 de *Gran Hermano*, como analista. Es un desafío profesional. Nunca participé de *Gran Hermano*, ni en las ediciones de Telefe ni en las de América", comentó, mostrando su entusiasmo por el nuevo proyecto. "Estoy contenta porque es algo nuevo, y, les aviso, me voy a divertir. No voy a pelearme con los fandoms ni a ganarme enemigos", añadió, dejando claro que su enfoque será disfrutar de la experiencia sin conflictos.

La noticia fue confirmada por el propio Santiago del Moro, quien compartió una historia en Instagram anunciando la incorporación de Marina al equipo de analistas: "Se suma a los debates Marina Calabró, junto a los demás analistas". Este equipo, que analiza todo lo que sucede en la casa, se verá reforzado debido a que Sol Pérez deberá ausentarse por su embarazo. A su reemplazo se sumarán Lisandro Navarro, Rosina Beltrán y Julieta Poggio, quienes se encargarán de continuar con los análisis mientras Pérez se tome su tiempo.