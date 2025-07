Mariana Nannis arremetió contra Alex Caniggia, Melody Luz y sus hijos: "Me hacen quedar siempre como la mala"

Más adelante, utilizó a su propio hijo para cuestionar la estabilidad económica de la bailarina: “Cuando vas a tener un hijo tenés que tener a alguien que tenga su propia casa, no que viva en la casa de su mamá”. En ese marco, justificó haberles pedido el desalojo del departamento familiar: “Yo le estaba pidiendo hace un año el departamento a mi hijo y nunca me lo devolvía. Acordate que yo me separé y mi ex nunca me dio ni la compensación económica”.

La situación familiar escaló aún más cuando Mariana dejó en claro su desencanto no solo con Alexander, sino también con sus otros dos hijos: “Mis hijos a mí no me ayudan en nada, ni para cambiar, ni para comprar un paquete de fideos. Obvio que voy a necesitar mi departamento. ¿A vos te parece tan mal? Me hace quedar siempre como la mala de la película”.

Las declaraciones generaron una fuerte repercusión en redes sociales, donde los seguidores dividieron opiniones. Hasta el momento, ni Alexander ni Melody respondieron públicamente a las críticas.