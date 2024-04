María Valenzuela denunció que sacaron medicamentos a su hija

María del Carmen Valenzuela.jpg

Francella aseguró que las medidas “eran más que necesarias y sabíamos que iba a haber cirugía mayor, lo dijeron en la campaña y lo cumplió taxativamente”. “Después, qué iba a suceder con la oposición, con las leyes implementadas, el DNU, se sabía que iba a haber contraste, a cien días me parece que se sabía que esto iba a ocurrir”, había expresado el actor. “Sigo con la esperanza que esto, no sé con qué inmediatez, se modifique a favor del pueblo, no pierdo las esperanzas”, había dicho.

María Valenzuela denunció la situación que atraviesa su hija Malena, quien en 2003 sufrió un accidente cerebrovascular hemorrágico que tuvo a todo un país en vilo.

“Fui a retirar yo la medicación y le dieron una sola caja. Las otras dos cajas, anuladas. ¿Qué hacemos? No sé. Le pregunto a Guillermo Francella, ¿Qué hacemos? Mi hija no tiene medicación. Tenemos que ir a denunciar. Hay chicos que se están muriendo de enfermedades oncológicas. ¿Qué hacemos?”, repitió, sobre su situación que se da a más de 20 años del hecho que le cambió la vida tanto a Malena como a la actriz.

“El Estado me tiene que otorgar la medicación. Tengo el Certificado Único de Discapacidad desde hace un año y dos meses. En el gobierno anterior saqué el certificado de discapacidad y todos los meses yo iba a una farmacia que me daba el Estado. Iba a retirar mi medicación porque sufro convulsiones. Tomaba tres cajas teniendo esa receta autorizada. El otro día mi mamá fue a retirarla y le dieron una caja. Ella le dijo que la receta son por tres cajas y cuando se fijaron en el sistema de la farmacia, que el Estado me había dado, le dicen ‘una, sí y dos suspendidas’”, relató Malena.

“No sé hasta cuándo serán suspendidas, pero hoy ya no tengo remedios. Hoy es la última medicación que tengo. Mañana, obviamente, mi mamá me va a ayudar porque sale 18 mil pesos cada caja o más. En su momento eran 18 mil pero ahora debe estar mucho más”, detalló, mientras destacaba el apoyo de su madre y cómo piensa continuar con su denuncia.

“Mi mamá mañana me la va a comprar de forma privada con su obra social que te los da con un 40% de descuento. Con el certificado de discapacidad lo que me daban era la medicación y los viajes en transporte público gratis. Yo sufro de convulsiones y en la parte izquierda de la cabeza no tengo cráneo. Si me subo a un colectivo, estoy parada y sufro una convulsión, o un codazo o un golpe en la cabeza, es un golpe a mi cerebro”, contó, sobre los cuidados que tiene.

“El miércoles voy a ir a la Agencia Nacional de Discapacidad, ahí en Núñez en Drago al 1.500, que es donde me dieron el Certificado Único de Discapacidad en el mismo lugar. Voy a ir para que me expliquen por qué me suspendieron dos cajas. Hace 21 años que sufro de convulsiones y hace 20 años que venía pagando mi medicación, hasta que en un momento dije ‘ya no puedo pagar tres cajas a 18 mil pesos’. Es una enfermedad crónica. Lo que me provoca convulsiones es la cicatriz del ACV. La cicatriz va a estar de por vida, por ende la medicación va a ser de por vida. Por eso el Estado me tiene que dar la medicación”, reclamó la mujer.