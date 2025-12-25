María Becerra viajó a Finlandia y logró ver auroras boreales

Uno Entre Rios | Show | María Becerra

María Becerra cerró una de las etapas más intensas de su carrera con un viaje al norte de Europa tras completar su gira y presentarse en el estadio de River

25 de diciembre 2025 · 12:56hs
María Becerra cerró una de las etapas más intensas de su carrera con un viaje al extremo norte de Europa. Tras completar su gira y presentarse en el estadio de River Plate, la artista argentina llegó este miércoles a Finlandia junto a su pareja, el músico J Rei, para iniciar unos días de descanso lejos de la agenda y la exposición mediática.

El arribo a tierras finlandesas fue registrado por ambos a través de sus redes sociales, donde compartieron imágenes del paisaje invernal que los recibió: bosques cubiertos de nieve, refugios típicos de la región y temperaturas propias del círculo polar. El destino elegido implicó un extenso traslado hasta una zona cercana al Ártico, en busca de tranquilidad y contacto con la naturaleza durante las fiestas de fin de año.

Uno de los principales objetivos del viaje fue la observación de las auroras boreales, un fenómeno natural característico del invierno nórdico. En su primera noche en la región, la cantante logró presenciar el espectáculo de luces en el cielo, una experiencia que describió con emoción a través de historias publicadas en Instagram. “Nuestro primer día en Finlandia y ya pudimos ver auroras”, escribió, junto a videos donde se aprecian tonalidades verdes y rosadas sobre el horizonte nocturno.

J Rei también compartió su asombro ante el fenómeno, que fue acompañado por guías especializados en meteorología y astronomía. Según relataron desde la excursión, la intensidad de las luces fue poco habitual para una primera jornada de avistamiento, lo que convirtió la experiencia en un recuerdo destacado para la pareja.

El clima fue otro de los protagonistas del viaje. Durante la noche del recorrido, la temperatura descendió hasta los -20 grados, una condición extrema para los artistas argentinos, que se mostraron equipados con vestimenta técnica adecuada para soportar el frío polar. Lejos del verano austral, el paisaje blanco y el silencio del entorno marcaron el contraste con los meses recientes de actividad ininterrumpida.

María Becerra Finlandia auroras Europa
