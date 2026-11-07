Charly García y Ronnie Wood compartieron un encuentro que emocionó al mundo del rock

Charly García visitó a Ronnie Wood antes de su show en Buenos Aires. El encuentro entre los músicos quedó registrado en una foto que emocionó a los fanáticos.

Dos referentes de distintas generaciones del rock se encontraron en Buenos Aires y dejaron una imagen que rápidamente recorrió las redes sociales. Charly García pasó por los camarines del Movistar Arena para saludar a Ronnie Wood, quien se presentó el pasado viernes 6 de noviembre en el estadio porteño con su proyecto solista.

El encuentro se produjo antes del espectáculo que el guitarrista de los Rolling Stones brindó en el Movistar Arena. La fotografía que trascendió muestra a ambos artistas juntos, en un clima distendido y con una sonrisa que reflejó la buena recepción del momento.

García, uno de los músicos más influyentes de la historia del rock argentino, aprovechó la oportunidad para acercarle algunos discos de su carrera. Entre ellos se encontraba Clics Modernos, el álbum editado en 1983 que marcó un punto de inflexión en su trayectoria y se convirtió en una referencia ineludible de la música nacional.

La imagen no tardó en generar repercusiones entre los seguidores de ambos artistas. Para muchos, ver reunidos a dos figuras de semejante recorrido musical fue una de las postales más destacadas de la visita de Wood al país.

Ronnie Wood, de regreso en Argentina

A sus 79 años, el guitarrista británico llegó a Buenos Aires para presentar Fearless: Anthology 1965–2025, un espectáculo que recorre diferentes etapas de su carrera, desde sus primeros proyectos musicales hasta su extensa trayectoria junto a los Rolling Stones.

Durante su estadía también participó del programa Otro día perdido, conducido por Mario Pergolini, donde habló sobre su recorrido artístico y recordó algunos momentos de su relación con Diego Maradona.

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Además, visitó Rojo Tango, el espectáculo que se desarrolla en el Faena Hotel, en Puerto Madero. Wood ya había estado allí en 2016, durante la gira latinoamericana de los Rolling Stones. En esta oportunidad regresó acompañado por su esposa, Sally, y músicos de su banda.

Dos trayectorias que dejaron huella

El cruce entre Charly García y Ronnie Wood reunió a dos artistas que, desde distintos lugares, contribuyeron a construir la historia del rock. García transformó la música argentina con proyectos como Sui Generis, La Máquina de Hacer Pájaros, Serú Girán y su carrera solista. Wood, por su parte, forma parte desde 1975 de los Rolling Stones, una de las bandas más importantes de la música popular.

El intercambio de discos y el abrazo quedaron inmortalizados en una fotografía que despertó la admiración de los fanáticos. Una visita breve, pero cargada de simbolismo, que volvió a demostrar que la música puede reunir a figuras de diferentes generaciones y geografías.