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Wanda Nara denunció a Mauro Icardi tras un episodio con su hija en Nordelta

Wanda Nara acudió a la casa del futbolista Mauro Icardi, luego de recibir mensajes de una de sus hijas.

7 de noviembre 2026 · 12:50hs
Wanda Nara denunció a Mauro Icardi tras un episodio con su hija en Nordelta

Wanda Nara denunció a Mauro Icardi tras un episodio con su hija en Nordelta

El nuevo episodio ocurrió el viernes 6 de noviembre en Nordelta y derivó en una denuncia por lesiones contra Mauro Icardi. La intervención policial se produjo después de que una de las hijas de la expareja pidiera ayuda a su madre. El caso quedó bajo investigación de la Fiscalía de Género de Tigre.

Un llamado que interrumpió las grabaciones de MasterChef

Wanda Nara se encontraba en los estudios de Telefe, donde participa de las grabaciones de MasterChef Celebrity, cuando recibió una serie de llamados y mensajes de una de sus hijas. Según trascendió, la niña, de 11 años, se comunicó con su madre a través de una computadora y le habría manifestado que tenía miedo y que su padre la había golpeado y encerrado en una habitación.

Ante la situación, la conductora interrumpió su jornada laboral y se dirigió a la vivienda que Mauro Icardi ocupa en el barrio privado La Isla, en Nordelta, partido de Tigre. Allí se encontraban las dos hijas que tienen en común, Francesca e Isabella.

De acuerdo con la información difundida por distintos medios, el episodio derivó en una fuerte discusión entre Nara e Icardi, que requirió la intervención de efectivos policiales y de una ambulancia. También estuvo presente Martín Migueles, actual pareja de la conductora, quien habría intentado mediar durante el conflicto.

Qué dice el acta policial

Según el acta policial correspondiente al procedimiento, los efectivos llegaron al domicilio luego de recibir un llamado al 911 por una posible situación de violencia infantil. Al entrevistarse con Nara, ella les habría explicado que su hija le había enviado mensajes para pedir ayuda.

El documento señala que la niña salió de la vivienda llorando y se acercó a su madre. Ante los policías, manifestó que quería retirarse del lugar y relató una presunta agresión y amenazas. Consultada sobre con quién quería quedarse, expresó su deseo de irse con Wanda.

El acta también consigna que la menor refirió dolor en la cabeza y en la rodilla izquierda. Una médica del Sistema de Emergencias de Tigre la examinó en el lugar y no encontró lesiones de gravedad que justificaran su traslado, aunque recomendó realizar una radiografía por un posible traumatismo leve.

La postura de Icardi y la intervención judicial

Durante el procedimiento, Mauro Icardi sostuvo que existía una disposición judicial que establecía que la niña debía permanecer con él hasta el 16 de noviembre. Según el documento, el futbolista explicó que el conflicto se había originado porque no había autorizado a su hija a asistir a una reunión de adolescentes.

En un video difundido por el programa LAM, se lo escucha decirles a los efectivos: “Hay una orden del juez que la nena está conmigo, es mi responsabilidad. Punto”.

Finalmente, los policías trasladaron a Wanda Nara y a su hija al destacamento policial de Villa La Ñata para dejar constancia de lo ocurrido y continuar con las actuaciones correspondientes.

La causa quedó en manos de la UFI de Género de Tigre, a cargo del fiscal Julio Petrucci, quien dispuso medidas para investigar la denuncia por lesiones. Entre ellas, ordenó recibir declaraciones testimoniales y realizar un reconocimiento médico legal a la menor.

Por el momento, la investigación deberá establecer qué ocurrió dentro de la vivienda y evaluar las pruebas y testimonios reunidos. La denuncia y la apertura de una causa no constituyen, por sí mismas, una determinación de responsabilidad penal sobre el futbolista.

Mauro Icardi Wanda Nara Masterchef
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