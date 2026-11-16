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Día del Flamenco: el arte andaluz que conquistó al mundo y es Patrimonio de la Humanidad

Cada 16 de noviembre, Andalucía celebra el Día del Flamenco, una fecha dedicada a uno de los lenguajes artísticos más representativos de su identidad

16 de noviembre 2026 · 10:06hs
Cada 16 de noviembre

Cada 16 de noviembre, Andalucía celebra el Día del Flamenco, una fecha dedicada a uno de los lenguajes artísticos más representativos de su identidad

Cada 16 de noviembre, Andalucía, en el sur de España, celebra el Día del Flamenco, una fecha dedicada a uno de los lenguajes artísticos más representativos de su identidad cultural. La conmemoración recuerda el reconocimiento otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), que el 16 de noviembre de 2010 incorporó al flamenco a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Desde entonces, esta expresión artística trascendió aún más sus fronteras de origen y consolidó su lugar en la cultura universal.

Día del Flamenco

El flamenco es mucho más que un género musical: es una manifestación cultural que reúne cante, baile y toque, con la guitarra como uno de sus instrumentos emblemáticos. En sus interpretaciones conviven la fuerza de la voz, el ritmo de las palmas, el movimiento de los bailarines y una expresividad corporal capaz de transmitir sentimientos profundos. Alegría, tristeza, pasión, nostalgia y celebración encuentran su lugar en un lenguaje artístico que se construye a través de la música y el cuerpo.

Sus raíces están profundamente vinculadas con Andalucía y con una historia de intercambios culturales en la que tuvieron un papel fundamental las comunidades gitanas, junto con otras influencias presentes en la región. A lo largo de los siglos, el flamenco se transmitió de generación en generación, primero en ámbitos familiares y reuniones populares, y luego en peñas, teatros y escenarios internacionales. Esa combinación de tradición y transformación permitió que el arte flamenco incorporara nuevas sonoridades y estilos sin perder su esencia.

El reconocimiento de la Unesco significó un impulso para su protección, difusión y enseñanza. En Andalucía, el 16 de noviembre fue establecido oficialmente como Día del Flamenco en 2011, con el propósito de acercar esta expresión a la ciudadanía y fortalecer su transmisión a las nuevas generaciones. Cada año, la fecha se acompaña de espectáculos, encuentros, actividades educativas y propuestas culturales que ponen en valor el trabajo de músicos, cantaores, bailaores, docentes e investigadores que mantienen vivo este patrimonio.

A más de una década de aquella declaración, el flamenco continúa demostrando su capacidad para emocionar y conectar culturas. Su presencia en escenarios de distintos países confirma que una expresión nacida de una identidad regional puede convertirse en un lenguaje compartido por públicos de todo el mundo. En cada guitarra, en cada zapateo y en cada voz se conserva una historia colectiva que sigue transformándose sin perder sus raíces. Celebrar el Día del Flamenco es, en definitiva, reconocer el valor de las tradiciones populares, el trabajo de sus artistas y la importancia de proteger la diversidad cultural.

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Dia del Flamenco Patrimonio Arte Mundo
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