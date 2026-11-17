Las víctimas cayeron heridas de muerte este martes a la mañana en una balacera contra una casa en Santa Fe. Investigan un posible robo de dólares y pesos

La policía preservaba la zona donde ocurrió el doble crimen de padre e hijo

Doble homicidio en Santa Fe. Sucedió este martes en barrio Guadalupe. La policía trabaja en el lugar

Un hombre de 48 años y su hijo de 33 fueron ultimados a balazos este martes a la mañana en barrio Guadalupe en la ciudad de Santa Fe . Sucedió en Ayacucho al 200. Además, los investigadores buscan determinar si los autores del crimen se llevaron una importante cantidad de dólares y pesos.

Luis Eugenio Ojeda recibió un impacto en la cabeza, mientras que su hijo Lucas sufrió una herida mortal en el tórax. Según publicó UNO Santa Fe , el incidente fue reportado a la Central de Emergencias 911, pero cuando el personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies) llegó al lugar las dos personas ya habían fallecido.

La policía preservaba la zona donde ocurrió el doble crimen de padre e hijo Foto: Jose Busiemi/UNO Santa Fe

Cómo fue el doble crimen en Santa Fe

De acuerdo con los primeros datos recabados en el lugar, personas hasta el momento no identificadas se presentaron frente al inmueble de calle Ayacucho al 200 y abrieron fuego de forma directa y a corta distancia contra la estructura de la finca.

Tras la ráfaga de disparos, una mujer que habitaba la propiedad dio aviso inmediato a la Central de Emergencias 911.

Los efectivos policiales preservaron el lugar del crimen, mientras peritos del área Científica y la Policía de Investigaciones (PDI) realizaron el levantamiento de rastros. El caso quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que ordenó el relevamiento de cámaras de videovigilancia y la toma de testimonios para determinar el móvil de la balacera y dar con los agresores.