La propuesta teatral, que recorrió escenarios de América Latina y realizó más de 500 funciones en Argentina, llegará este sábado a Sauce Montrull

El patio de Somos Tierra Multiespacio, en Sauce Montrull, recibirá una noche de teatro bajo las estrellas. El sábado 21 de noviembre, a las 20.30, se presentará ¡Afuera!, un espectáculo que propone una versión libre de Don Segundo Sombra, la emblemática novela de Ricardo Güiraldes. La función será al aire libre y contará además con una cantina con opciones gastronómicas caseras.

La obra cuenta la historia de un joven criado entre secretos y mentiras que busca la manera de emprender un viaje. A través de ese recorrido iniciático, el personaje se enfrenta a un encuentro con la intemperie y a la posibilidad de salir afuera para volver a entrar, en una historia de raíces rurales y profundamente argentinas.

Estrenada en marzo de 2010 en Mérida, México, ¡Afuera! recorrió escenarios de Cuba, Perú, Colombia, Chile y Uruguay. En Argentina realizó más de 500 funciones en distintas provincias. Además, representó a Entre Ríos en la Fiesta Nacional del Teatro, realizada en La Rioja, donde recibió el Premio al Mejor Actor. También obtuvo el Premio del Público al Mejor Espectáculo en la cuarta edición del Festival Monólogos al Viento, en Puerto Deseado, Santa Cruz.

Para acompañar la función, Somos Tierra ofrecerá una cantina accesible con empanadas caseras, choripanes, opciones vegetarianas, tartas y bebidas, además de algunas preparaciones dulces para el cierre de la noche.

Las reservas se realizan al teléfono 343 5712190.