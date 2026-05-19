Yael Falcón Pérez arbitrará la final entre River y Belgrano

Yael Falcón Pérez impartirá justicia en el duelo entre el Millonario y el Pirata. Además, Leandro Rey Hilfer estará en el VAR.

La final del Torneo Apertura entre River y Belgrano, que se jugará el próximo domingo desde las 15.30, ya tiene a las autoridades designadas para impartir justicia en el estadio Mario Alberto Kempes. Yael Falcón Pérez será el árbitro principal y Leandro Rey Hilfer estará en el VAR.

El Millonario y el Pirata definirán quién será el campeón del Apertura después de eliminar a Rosario Central y Argentinos Juniors, respectivamente. El equipo de Eduardo Coudet dejó atrás en los playoffs a San Lorenzo (en un partido repleto de emociones que se definió en los penales), Gimnasia La Plata y al Canalla. Por otro lado, el conjunto de Ricardo Zielinski eliminó a Talleres (clásico que quedó en los libros del fútbol de Córdoba), Unión y al Bicho de La Paternal, en una definición épica que colocó en una final por primera vez en su historia.

Los árbitros para la final entre River y Belgrano

Para esta final, acompañarán a Falcón Pérez en el campo: Facundo Rodríguez (asistente 1), Maximiliano Del Yesso (asistente 2), Luis Lobo Medina (cuarto árbitro) y Pablo Gualtieri (quinto árbitro). En el VAR, Rey Hilfer estará junto a Salomé Di Iorio, el AVAR.

Llama la atención que Lobo Medina será parte del equipo de árbitros de esta final después de ser denunciado por una sospecha de corrupción y arreglo de un partido en la Primera Nacional de 2021 entre Tigre y Mitre de Santiago del Estero.

El fin de semana será histórico para Belgrano que jugará su primera definición por un título y encima en su provincia. Por su parte, River buscará romper con la mala racha de no salir campeón del fútbol local desde el 2023, cuando estaba bajo la dirección técnica de Martín Demichelis.