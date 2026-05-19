Tras 22 años, el Arsenal volvió a gritar campeón en la Premier League

Como el Manchester City empató su partido, el Arsenal pudo festejar a falta de una fecha para terminar el campeonato.

Manchester City empató 1-1 en su visita a Bournemouth y el Arsenal se consagró campeón de la Premier League a falta de una fecha. Los Citizens, que no tenían margen de error, debían ganar para no perderle pisada a los Gunners y forzar la definición hasta la última jornada.

El lunes, los de Londres ganaron su partido ante el ya descendido Burnley por 1-0 con gol de Kai Havertz y obligaron al City a sacar los tres puntos en el Vitality Stadium. Este martes, los de Pep Guardiola igualaron sobre el final y le permitieron al Arsenal levantar su 14° liga.

El equipo de Mikel Arteta se consagró campeón de la Premier después de 22 años, la última vez que la ganó fue en la temporada 2003/04 con Arsène Wenger como director técnico y Thierry Henry como figura. Aquel equipo se ganó el mote de Los Invencibles tras haber logrado el campeonato con 26 victorias y 12 empates. El equipo londinense logró el título de esta temporada con 25 partidos ganados, siete igualados y cinco perdidos.

El Arsenal va por más

Ahora, los Gunners tienen la posibilidad de conseguir, además de la liga de Inglaterra, la Champions League, algo que sería un antes y un después en la historia del club. El equipo de Arteta se enfrentará el sábado 30 de mayo desde las 13 ante el PSG en el Puskas Arena de Budapest.