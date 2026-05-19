Uno Entre Rios | Ovación | Arsenal

Tras 22 años, el Arsenal volvió a gritar campeón en la Premier League

Como el Manchester City empató su partido, el Arsenal pudo festejar a falta de una fecha para terminar el campeonato.

19 de mayo 2026 · 17:57hs
El Arsenal llegó al 13° título de liga.

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Manchester City empató 1-1 en su visita a Bournemouth y el Arsenal se consagró campeón de la Premier League a falta de una fecha. Los Citizens, que no tenían margen de error, debían ganar para no perderle pisada a los Gunners y forzar la definición hasta la última jornada.

El lunes, los de Londres ganaron su partido ante el ya descendido Burnley por 1-0 con gol de Kai Havertz y obligaron al City a sacar los tres puntos en el Vitality Stadium. Este martes, los de Pep Guardiola igualaron sobre el final y le permitieron al Arsenal levantar su 14° liga.

El Arsenal está muy cerca de ganar el campeonato inglés tras 22 años.

El Arsenal ganó y se acerca al título en la Premier League

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El equipo de Mikel Arteta se consagró campeón de la Premier después de 22 años, la última vez que la ganó fue en la temporada 2003/04 con Arsène Wenger como director técnico y Thierry Henry como figura. Aquel equipo se ganó el mote de Los Invencibles tras haber logrado el campeonato con 26 victorias y 12 empates. El equipo londinense logró el título de esta temporada con 25 partidos ganados, siete igualados y cinco perdidos.

El Arsenal va por más

Ahora, los Gunners tienen la posibilidad de conseguir, además de la liga de Inglaterra, la Champions League, algo que sería un antes y un después en la historia del club. El equipo de Arteta se enfrentará el sábado 30 de mayo desde las 13 ante el PSG en el Puskas Arena de Budapest.

Arsenal Premier League Manchester City campeón
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