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Falleció el reconocido abogado penalista Julio Federik

El destacado abogado Julio Federik falleció a los 76 años. Fue autor del Código Procesal Penal entrerriano, docente, convencional constituyente, además de escritor y poeta

19 de mayo 2026 · 13:04hs
El autor del proyecto de juicio por jurados

Foto UNO Archivo/Ilustrativa

El autor del proyecto de juicio por jurados, Julio Federik, pidió: "Confiemos en nuestra gente".

El reconocido abogado penalista Julio Federik falleció este martes 19 de mayo en Paraná, ciudad donde desarrolló gran parte de una trayectoria marcada por el derecho, la docencia y la producción literaria.

Federik nació en Paraná el 17 de junio de 1949. Se graduó como abogado en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), institución de la cual formó parte como docente. Desde ese lugar, tanto como desde su estudio jurídico, participó activamente en la formación de nuevas generaciones de profesionales del Derecho.

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En el ámbito judicial y legislativo, su aporte fue estructural para la Provincia y la Nación. Es el autor del Código Procesal Penal de Entre Ríos, una pieza jurídica fundamental para la administración de justicia, y ha redactado el proyecto del Código Procesal Penal de la Nación Argentina. Su experiencia en el foro local e internacional, incluyendo su participación en causas de relevancia nacional como el caso AMIA, representando a familias víctimas del terrorismo, avalaron una carrera de excelencia en el ejercicio de la abogacía.

Su compromiso cívico lo llevó a integrar la Convención Constituyente de 2008, que tuvo a su cargo la reforma de la Carta Magna entrerriana, un hito que consolidó la organización institucional de nuestra provincia.

Carrera literaria

Federik también desarrolló una carrera literaria. Su obra poética fue reconocida por la Editorial de Entre Ríos, que publicó el volumen “Entre ríos y la vida” dentro de su colección Homenajes. Este reconocimiento de la Secretaría de Cultura subrayó su importancia como representante de las letras entrerrianas.

Su producción literaria trascendió el formato impreso, al punto de haber sido musicalizada por el maestro Juan Pablo Carrivali.

En su faceta como deportista, Federik fue distinguido en la disciplina de esgrima (florete, espada y sable).

Personalidad destacada

“Por su invaluable aporte al derecho penal, su rol como formador de abogados, su contribución a la cultura provincial a través de la literatura y su conducta ciudadana”, fue reconocido como “personalidad destacada” por parte del Honorable Cuerpo lo declare Personalidad Destacada de la Provincia de Entre Ríos.

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El autor del proyecto de juicio por jurados, Julio Federik, pidió:

El autor del proyecto de juicio por jurados, Julio Federik, pidió: "Confiemos en nuestra gente".

Julio Federik falleció Abogado
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