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Golazo de Enzo Fernández en la victoria de Chelsea sobre Tottenham

El mediocampista argentino abrió el marcador en el 2-1 de su equipo, que se acercó a las competiciones europeas. Tottenham, complicado con la permanencia.

19 de mayo 2026 · 18:43hs
Golazo de Enzo Fernández en la victoria de Chelsea sobre Tottenham

Golazo de Enzo Fernández en la victoria de Chelsea sobre Tottenham

Enzo Fernández marcó un golazo en la victoria de Chelsea como local ante Tottenham por 2-1, en un partido correspondiente a la 37ª y anteúltima fecha de la Premier League. El mediocampista argentino abrió el marcador y dejó una particular celebración en el festejo.

El futbolista de la Selección Argentina fue titular y convirtió con un gran remate desde lejos a los 18 minutos de juego. Lo gritó con un dedo índice sobre uno de sus oídos y luego hizo la seña de un llamado telefónico, lo que sorprendió y generó un gran interrogante sobre el significado.

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Golazo de Enzo Fernández en la victoria de Chelsea sobre Tottenham

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Golazo de Enzo Fernández en la victoria de Chelsea sobre Tottenham

Golazo de Enzo Fernández en la victoria de Chelsea sobre Tottenham

El segundo gol de Chelsea lo hizo el brasileño Andrey Santos, a los 22 del complemento, mientras que su compatriota Richarlison descontó a los 29, pero no tuvo tiempo para más. En el dueño de casa, Alejandro Garnacho fue al banco de suplentes e ingresó en el cierre del encuentro.

La victoria dejó al local con 52 puntos en la octava ubicación de la tabla de posiciones, en zona de clasificación a la Conference League y con aspiraciones a alcanzar la Europa League. En la otra vereda, el equipo de Cristian Romero le escapa por dos puntos al descenso y el domino definirá su futuro.

Enzo Fernández Chelsea Tottenham Premier League
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