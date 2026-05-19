El mediocampista argentino abrió el marcador en el 2-1 de su equipo, que se acercó a las competiciones europeas. Tottenham, complicado con la permanencia.

Enzo Fernández marcó un golazo en la victoria de Chelsea como local ante Tottenham por 2-1, en un partido correspondiente a la 37ª y anteúltima fecha de la Premier League. El mediocampista argentino abrió el marcador y dejó una particular celebración en el festejo.

El futbolista de la Selección Argentina fue titular y convirtió con un gran remate desde lejos a los 18 minutos de juego. Lo gritó con un dedo índice sobre uno de sus oídos y luego hizo la seña de un llamado telefónico , lo que sorprendió y generó un gran interrogante sobre el significado.

Golazo de Enzo Fernández en la victoria de Chelsea sobre Tottenham

enzo fernandez chelsea 1 Golazo de Enzo Fernández en la victoria de Chelsea sobre Tottenham

El segundo gol de Chelsea lo hizo el brasileño Andrey Santos, a los 22 del complemento, mientras que su compatriota Richarlison descontó a los 29, pero no tuvo tiempo para más. En el dueño de casa, Alejandro Garnacho fue al banco de suplentes e ingresó en el cierre del encuentro.

La victoria dejó al local con 52 puntos en la octava ubicación de la tabla de posiciones, en zona de clasificación a la Conference League y con aspiraciones a alcanzar la Europa League. En la otra vereda, el equipo de Cristian Romero le escapa por dos puntos al descenso y el domino definirá su futuro.