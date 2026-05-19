Comienza la 11ª fecha del Torneo Apertura 2026 de la Asociación Paranaense de Básquet (APB). Este martes se disputarán cuatro partidos del certamen, dos correspondientes a la competencia de la Primera A y los otros dos al campeonato de la Primera B.
APB: se juega la fecha 11 del Torneo Apertura
Con cuatro partidos, este martes se abrirá un nuevo capítulo de los certámenes de Primera A y Primera B de la APB.
En la elite, Recreativo recibirá a San Martín, mientras que Estudiantes hará lo propio con Sionista; mientras que en el ascenso Diamantino será anfitrión de Recreativo B y Echagüe B será local ante Ciclista B.
Los partidos de la fecha 11 del Torneo Apertura de la APB
PRIMERA A
Martes
A las 21: Recreativo-San Martín
A las 21.45: Estudiantes-Sionista
Miércoles
A las 21.30: Rowing-Quique y Talleres-Olimpia
Jueves
A las 21: Ciclista-Echagüe
A las 22: Unión de Crespo-Paracao
Libre: Patronato
Posiciones: Ciclista 18 puntos; Olimpia y Talleres 16; Unión 15; Quique, Estudiantes y Patronaton 14; Recreativo 13; Echagüe y Sionista 12; Paracao 11; San Martín 10; Rowing 9.
PRIMERA B
Martes
A las 20: Diamantino-Recreativo B
A las 21.30: Echagüe B-Ciclista B
Miércoles
A las 21.30: Viale FBC-San Benito
Jueves
A las 21: Olimpia B-Talleres B
A las 22: Paracao B-Neuquén
A confirmar: Atlético María Grande-Estudiantes
Libre: Quique B
Posiciones: Estudiantes B, Recreativo B y Talleres B 18 puntos; San Benito 15; Ciclista B 14; Atlético María Grande y Olimpia B 13; Paracao 12; Diamantino 11; Quique B, Viale FBC y Neuquén 10; Echagüe 9.