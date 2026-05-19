APB: se juega la fecha 11 del Torneo Apertura Con cuatro partidos, este martes se abrirá un nuevo capítulo de los certámenes de Primera A y Primera B de la APB. 19 de mayo 2026 · 17:27hs

Básquet Estudiantes Estudiantes será local de Sionista por la APB.

Comienza la 11ª fecha del Torneo Apertura 2026 de la Asociación Paranaense de Básquet (APB). Este martes se disputarán cuatro partidos del certamen, dos correspondientes a la competencia de la Primera A y los otros dos al campeonato de la Primera B.

En la elite, Recreativo recibirá a San Martín, mientras que Estudiantes hará lo propio con Sionista; mientras que en el ascenso Diamantino será anfitrión de Recreativo B y Echagüe B será local ante Ciclista B.

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Los partidos de la fecha 11 del Torneo Apertura de la APB PRIMERA A Martes A las 21: Recreativo-San Martín A las 21.45: Estudiantes-Sionista Miércoles A las 21.30: Rowing-Quique y Talleres-Olimpia Jueves A las 21: Ciclista-Echagüe A las 22: Unión de Crespo-Paracao Libre: Patronato Posiciones: Ciclista 18 puntos; Olimpia y Talleres 16; Unión 15; Quique, Estudiantes y Patronaton 14; Recreativo 13; Echagüe y Sionista 12; Paracao 11; San Martín 10; Rowing 9. PRIMERA B Martes A las 20: Diamantino-Recreativo B A las 21.30: Echagüe B-Ciclista B Miércoles A las 21.30: Viale FBC-San Benito Jueves A las 21: Olimpia B-Talleres B A las 22: Paracao B-Neuquén A confirmar: Atlético María Grande-Estudiantes Libre: Quique B Posiciones: Estudiantes B, Recreativo B y Talleres B 18 puntos; San Benito 15; Ciclista B 14; Atlético María Grande y Olimpia B 13; Paracao 12; Diamantino 11; Quique B, Viale FBC y Neuquén 10; Echagüe 9.