Uno Entre Rios | Ovación | APB

APB: se juega la fecha 11 del Torneo Apertura

Con cuatro partidos, este martes se abrirá un nuevo capítulo de los certámenes de Primera A y Primera B de la APB.

19 de mayo 2026 · 17:27hs
Estudiantes será local de Sionista por la APB.

Básquet Estudiantes

Estudiantes será local de Sionista por la APB.

Comienza la 11ª fecha del Torneo Apertura 2026 de la Asociación Paranaense de Básquet (APB). Este martes se disputarán cuatro partidos del certamen, dos correspondientes a la competencia de la Primera A y los otros dos al campeonato de la Primera B.

En la elite, Recreativo recibirá a San Martín, mientras que Estudiantes hará lo propio con Sionista; mientras que en el ascenso Diamantino será anfitrión de Recreativo B y Echagüe B será local ante Ciclista B.

Olimpia es uno de los animadores del Torneo Apertura de la APB.

APB: se juega el décimo capítulo del Torneo Apertura

Yael Falcón Pérez fue el elegido para la final del Torneo Apertura.

Yael Falcón Pérez arbitrará la final entre River y Belgrano

Los partidos de la fecha 11 del Torneo Apertura de la APB

PRIMERA A

Martes

A las 21: Recreativo-San Martín

A las 21.45: Estudiantes-Sionista

Miércoles

A las 21.30: Rowing-Quique y Talleres-Olimpia

Jueves

A las 21: Ciclista-Echagüe

A las 22: Unión de Crespo-Paracao

Libre: Patronato

Posiciones: Ciclista 18 puntos; Olimpia y Talleres 16; Unión 15; Quique, Estudiantes y Patronaton 14; Recreativo 13; Echagüe y Sionista 12; Paracao 11; San Martín 10; Rowing 9.

PRIMERA B

Martes

A las 20: Diamantino-Recreativo B

A las 21.30: Echagüe B-Ciclista B

Miércoles

A las 21.30: Viale FBC-San Benito

Jueves

A las 21: Olimpia B-Talleres B

A las 22: Paracao B-Neuquén

A confirmar: Atlético María Grande-Estudiantes

Libre: Quique B

Posiciones: Estudiantes B, Recreativo B y Talleres B 18 puntos; San Benito 15; Ciclista B 14; Atlético María Grande y Olimpia B 13; Paracao 12; Diamantino 11; Quique B, Viale FBC y Neuquén 10; Echagüe 9.

APB Torneo Apertura San Martín
Noticias relacionadas
Cristiano Ronaldo fue convocado y jugará su sexto Mundial con Portugal

Cristiano Ronaldo fue convocado y jugará su sexto Mundial con Portugal

marcelo fuentes elogio a marcelo candia: se recibio de tecnico profesional

Marcelo Fuentes elogió a Marcelo Candia: "Se recibió de técnico profesional"

La Tortuguita se prepara para el debut de Capibaras XV: Es una apuesta enorme para nosotros.

La Tortuguita se prepara para el debut de Capibaras XV: "Es una apuesta enorme para nosotros"

marcelo fuentes recordo el ascenso de patronato al nacional: la gente tuvo mucho que ver con ese logro

Marcelo Fuentes recordó el ascenso de Patronato al Nacional: "La gente tuvo mucho que ver con ese logro"

Ver comentarios

Lo último

APB: se juega la fecha 11 del Torneo Apertura

APB: se juega la fecha 11 del Torneo Apertura

Marcela Baños apuntó contra APTRA: ¿Será que no gané porque no tengo un marido millonario?

Marcela Baños apuntó contra APTRA: "¿Será que no gané porque no tengo un marido millonario?"

Nuevos concursos literarios abren convocatorias para escritores de habla hispana

Nuevos concursos literarios abren convocatorias para escritores de habla hispana

Ultimo Momento
APB: se juega la fecha 11 del Torneo Apertura

APB: se juega la fecha 11 del Torneo Apertura

Marcela Baños apuntó contra APTRA: ¿Será que no gané porque no tengo un marido millonario?

Marcela Baños apuntó contra APTRA: "¿Será que no gané porque no tengo un marido millonario?"

Nuevos concursos literarios abren convocatorias para escritores de habla hispana

Nuevos concursos literarios abren convocatorias para escritores de habla hispana

Pequeños Seres celebrará su primer aniversario con un homenaje a Spinetta

"Pequeños Seres" celebrará su primer aniversario con un homenaje a Spinetta

Yael Falcón Pérez arbitrará la final entre River y Belgrano

Yael Falcón Pérez arbitrará la final entre River y Belgrano

Policiales
San Benito: investigan las circunstancias del ataque a balazos a un joven

San Benito: investigan las circunstancias del ataque a balazos a un joven

Exsecretaria hundió a Airaldi en el juicio por narcotráfico: Está loco, no puede salir de la cárcel

Exsecretaria hundió a Airaldi en el juicio por narcotráfico: "Está loco, no puede salir de la cárcel"

Juicio por narcotráfico: Leonardo Airaldi amplía su indagatoria

Juicio por narcotráfico: Leonardo Airaldi amplía su indagatoria

Colón: madre habría golpeado a su hija en la cabeza con un martillo y denuncian fallas en salud mental

Colón: madre habría golpeado a su hija en la cabeza con un martillo y denuncian fallas en salud mental

La elevación a juicio por los contratos truchos vuelve moverse desde el 26 de mayo

La elevación a juicio por los contratos truchos vuelve moverse desde el 26 de mayo

Ovación
La Tortuguita se prepara para el debut de Capibaras XV: Es una apuesta enorme para nosotros

La Tortuguita se prepara para el debut de Capibaras XV: "Es una apuesta enorme para nosotros"

APB: se juega la fecha 11 del Torneo Apertura

APB: se juega la fecha 11 del Torneo Apertura

Yael Falcón Pérez arbitrará la final entre River y Belgrano

Yael Falcón Pérez arbitrará la final entre River y Belgrano

Cristiano Ronaldo fue convocado y jugará su sexto Mundial con Portugal

Cristiano Ronaldo fue convocado y jugará su sexto Mundial con Portugal

Liga Argentina: La Unión perdió en San Francisco y quedó a un paso de la eliminación

Liga Argentina: La Unión perdió en San Francisco y quedó a un paso de la eliminación

La provincia
El FICER comenzó sus actividades previas con talleres en escuelas

El FICER comenzó sus actividades previas con talleres en escuelas

Trabajos de enlaces para optimizar el servicio de agua potable

Trabajos de enlaces para optimizar el servicio de agua potable

Tur pour la Magie: una propuesta de encantamientos y humor en Paraná

"Tur pour la Magie": una propuesta de encantamientos y humor en Paraná

Falleció el reconocido abogado penalista Julio Federik

Falleció el reconocido abogado penalista Julio Federik

Entre Ríos, en la segunda región con más pluriempleo del país: alcanza al 23,5%

Entre Ríos, en la segunda región con más pluriempleo del país: alcanza al 23,5%

Dejanos tu comentario