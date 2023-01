Luisana Lopilato y Michael Bublé separados por trabajo

La comedia televisiva está siendo un éxito como obra de teatro y podría extenderse. Está protagonizada por Guillermo Francella, Florencia Peña, Darío Lopilato, Marcelo De Bellis y Jorgelina Aruzzi, además de la ex-Rebelde Way. Hasta el momento agotaron todas las localidades y prometen más récords.

La obra tuvo dos funciones viernes y domingo, tres sábado y lunes, mientras que el martes una sola. Luego del estreno estuvieron de festejo ya que no solo llenaron la primera función sino que se aseguraron buena recepción para las próximas semanas.

La muerte que golpea de cerca a Marcelo De Bellis

No hay éxito que opaque los momentos difíciles que uno puede llegar a pasar, y eso es lo que le pasó a Marcelo De Bellis quien, a pesar de estar pasando por un excelente momento profesional con el gran estreno de la versión teatral de Casados con Hijos, en lo personal no la está pasando nada bien.

Así, a través de sus redes sociales, el actor que interpreta a Dardo en la exitosa comedia que hizo su debut en el escenario del Gran Rex, compartió una triste noticia.

"Les voy a contar una cosa. En plena navidad se fue (físicamente claro) mi otra mamá. No les pedí permiso a mis primos (sus hijos) para publicar esto.. ojalá no me reten. Ella es mi nuevo ÁNGEL", comenzó el actor su dedicatoria, acompañada de una dulce foto.

"Cada vez que estoy detrás de esa puerta de “Los Argento “ miro al cielo y se que me cuida.. y la escucho en cada aplauso función a función. Canchera.. con un humor ácido.. moderna para su época.. mi tía Argentina. Si mi “otra” MAMÁ", cerró, muy angustiado aunque agradecido por el vínculo con su "otra mamá".