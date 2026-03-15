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"Tristeza en Luján", una canción entrerriana dedicada a Horacio Guaraní

“Tristeza en Luján”, una zamba carpera dedicada al rancho de Plumas Verdes y a la memoria de Guaraní, una de las voces más importantes del folklore argentino.

Aldana Martínez

Por Aldana Martínez

15 de marzo 2026 · 14:14hs
Tristeza en Luján

"Tristeza en Luján", una canción entrerriana dedicada a Horacio Guaraní

Un viaje familiar que parecía rutinario terminó convirtiéndose en inspiración para una nueva canción. El músico y compositor Luis César Barros contó cómo nació “Tristeza en Luján”, una zamba carpera dedicada al histórico Rancho de Plumas Verdes, el templo del folklore creado por el reconocido cantor argentino Horacio Guaraní.

Barros relató que suele viajar con frecuencia a Buenos Aires junto a su esposa para visitar a su hija y a sus nietos. En el camino de regreso, la ruta los lleva habitualmente a pasar por Luján, donde acostumbran detenerse para saludar a la Virgen en la emblemática Basílica de Luján.

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Un lugar abandonado

En uno de esos viajes, bajo una intensa lluvia, decidió hacer una parada especial antes de dejar la ciudad: pasar por el Rancho de Plumas Verdes, el lugar donde Guaraní había levantado su “Templo del Folklore”. La intención era simple: tomar algunas fotografías y recordar al artista.

Sin embargo, lo que encontró lo conmovió profundamente.

“Al llegar me encontré con todo destrozado. Solo una tapera había quedado. Habían arrancado las ventanas, las puertas, los techos… todo. Y lo que no se pudieron llevar, lo rompieron”, relató.

Impactado por la escena, Barros preguntó a quienes estaban en el lugar quién había sido responsable de la destrucción. “Fue como si el viento me respondiera: ‘fueron muchachos de aquí’”, recordó.

La tristeza lo acompañó durante todo el regreso a su casa. Pero ese sentimiento terminó transformándose en música. De esa experiencia nació “Tristeza en Luján”, una zamba carpera dedicada al rancho de Plumas Verdes y a la memoria de Guaraní, una de las voces más importantes del folklore argentino.

La obra, con letra y música de Luis César Barros, busca rendir homenaje al legado cultural del cantor y mantener viva la memoria de aquel espacio que durante años fue un punto de encuentro para el folklore nacional.

"Tristeza en Luján", una canción entrerriana dedicada a Horacio Guaraní

TRISTEZA EN LUJÁN

Volví a Luján como siempre

a visitar nuestra madre,

Llovía intensamente,

muy triste estaba la tarde.

Recordé entonces a “El Cantor”,

nuestro cantor popular

y quise en su Plumas Verdes

a su Rancho Viejo contemplar.

ESTRIBILLO

Gran tristeza al encontrar

desplumado por imberbes.

Solo tapera de recuerdos

su Rancho de Plumas Verdes.

Angustia inmensa me invade

¿Quién lo ha hecho? pregunté allí.

Solo el viento me responde,

fueron muchachos de aquí.

La Virgen escuchó tus ruegos,

aunque el Templo del Folklore ha cerrado,

para que nunca calle el Cantor

a Guillermo todo de pájaros ha colmado.

Para que nunca calle el Cantor

A Guillermo de pájaros colmó.

Luján canción Horacio Guaraní
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