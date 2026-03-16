La productora argentina Violeta Kreimer ganó el Oscar al Mejor Cortometraje de Ficción

La productora argentina Violeta Kreimer ganó el Premio Oscar 2026 a Mejor Cortometraje de Ficción por el film francés “Deux personnes échangeant de la salive”

La productora argentina Violeta Kreimer subió al escenario de los Premios Oscar 2026 durante la gala realizada en Los Ángeles, donde el cortometraje francés “Deux personnes échangeant de la salive” (“Dos personas intercambiando saliva”) obtuvo el premio a Mejor Cortometraje de Ficción.

La ceremonia, marcada por el glamour de las figuras de la industria cinematográfica internacional, tuvo además un desenlace poco habitual en esa categoría: el galardón terminó en empate , algo que fue anunciado por el actor y comediante Kumail Nanjiani al momento de presentar a los ganadores.

En primer lugar se reveló como ganador el corto “The Singers”, dirigido por Sam Davis, una historia centrada en un grupo de hombres que se reúne en un bar con la intención de reinventarse a través de una competencia de canto. Luego, el presentador anunció también al equipo del cortometraje francés, entre quienes se encontraba Kreimer, que subió al escenario para recibir el reconocimiento.

El film premiado —dirigido por Natalie Musteata y Alexandre Singh— tiene una duración de 36 minutos y propone una sátira surrealista ambientada en una París distópica, donde besarse se vuelve un acto inconcebible y quienes lo hacen enfrentan castigos violentos.

De Vicente López a París

Nacida en Vicente López, Kreimer se radicó en París a los 20 años tras participar de un intercambio universitario mientras estudiaba Ciencias Políticas. Antes de dedicarse al cine trabajó durante varios años en el ámbito del arte contemporáneo, con proyectos vinculados a la fotografía y el videoarte.

En ese período dirigió el taller del artista francés Xavier Veilhan, quien representó a Francia en la Bienal de Venecia 2017.

Su ingreso a la industria cinematográfica llegó más tarde, cuando fundó la productora Misia Films junto a la italiana Valentina Merli al inicio de la pandemia.

Un corto que recorrió festivales

El cortometraje premiado cuenta la historia de Angine, una compradora compulsiva de tiendas de lujo que se enamora de una vendedora en una sociedad donde el contacto afectivo está prohibido: los besos son castigados incluso con pena de muerte y los conflictos se resuelven a través de cachetazos.

La producción recorrió más de 70 festivales internacionales y obtuvo alrededor de 20 premios antes de llegar a los Oscar. Durante la campaña para el galardón contó además con el respaldo de figuras como Isabelle Huppert y Julianne Moore, quienes apoyaron públicamente la difusión del cortometraje.