Todos los candidatos que suenan en San Lorenzo para reemplazar a Damián Ayude

San Lorenzo despidió a su entrenador y ya elaboró una lista de posibles sustitutos. Pipo Gorosito, Iker Muniain, Kily González, son algunas de la opciones.

San Lorenzo despidió a Damian Ayude luego de la goleada sufrida ante Defensa y Justicia en el Nuevo Gasómetro y ya comenzó a elaborar una lista de posibles reemplazantes, mientras que Alan Capobianco dirige el plantel Azulgrana de forma interina.

En primer lugar, la comisión directiva, encabezada por Sergio Costantino, analiza a dos nombres identificados con el club: Néstor Gorosito y Leandro Atilio Romagnoli. Pipo Gorosito, quien ya entrenó al Ciclón entre julio de 2003 y agosto de 2004, viene de ser echado de Alianza Lima luego de caer en las semifinales de los Playoffs de la Liga de Perú. Además, estuvo en la victoria por 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto por la cuarta fecha del Apertura.

Pipi Romagnoli, casi siempre presente en la Platea Norte del Pedro Bidegain, estuvo a cargo de la Reserva y del primer equipo durante seis meses, aunque perdió la categoria con San Martín de San Juan, en su primera experiencia fuera de Boedo.

Otras opciones que manejan en San Lorenzo

El vasco Iker Muniain, actual estratega de CD Derio, de la quinta división de España, visitó la cancha del Cuervo en el empate por 1-1 ante Instituto y tendría muchas ganas de asumir el desafío, pero no sería la primera opción por su inexperiencia.

Cristian González, otrora mediocampista del Ciclón, es otro de los que sería considerado. El Kily tiene experiencias en Rosario Central (68 partidos) y Unión (77), pero reemplazó a Favio Orsi y Sergio Gómez en Platense y tan solo duró 14 presentaciones.

También integran la nómina dos apellidos pesados, ambos recientemente desvinculados del Brasileirao. Martín Palermo está libre tras no poder salvar del descenso a Fortaleza en 2025, mientras que Hernán Crespo fue despedido de San Pablo el 9 de marzo.

Por último, también fueron mencionadas las figuras de Marcelo Gallardo, quien de chico era Cuervo, y de Ariel Holán, ganador de la Copa Sudamericana con Independiente y último campeón del fútbol argentino con Rosario Central.

Pablo Barrientos, presidente del Futbol Profesional, será uno de los encargados de la decisión. Por lo pronto, el Cuervo será entrenado por Capobianco, quien estará en el banco de suplentes el viernes ante Deportivo Rincon de Los Sauces por la primera ronda de la Copa Argentina.