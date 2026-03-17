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Cristina Fernández insistió en que la Causa Cuadernos "es convalidar la mafia"

Cristina Fernández se manifestó en la misma línea que en su exposición ante el tribunal, luego de su paso por Comodoro Py en la mañana de este martes.

17 de marzo 2026 · 20:51hs
Cristina Fernández insistió en que la Causa Cuadernos es convalidar la mafia.

Cristina Fernández insistió en que la Causa Cuadernos "es convalidar la mafia".

La ex presidenta Cristina Kirchner sostuvo este martes que “la causa Cuadernos es algo más que persecución política, es convalidar la mafia”, luego de haber declarado más temprano en los Tribunales de Comodoro Py en el marco de ese expediente.

LEER MÁS: Cristina Kirchner declara en Comodoro Py por la Causa Cuadernos

Qué escribió Cristina Fernández

La titular del Partido Justicialista (PJ) acompañó su mensaje en la red social X con un enlace de un video de su abogado, Carlos Beraldi, “mostrando los cuatro casos” a los que ella hizo mención cuando se refirió a “las prácticas mafiosas del todavía Fiscal Federal Carlos Stornelli y del juez Bonadío en relación a esta causa”.

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Y agregó: “Podrás ver las capturas de los chats entre Marcelo D’Alessio y el fiscal Carlos Stornelli (autor de la acusación de este juicio) que prueban la extorsión, el chantaje y el manejo delictivo de la Ley del Arrepentido, la violación de la Ley de Inteligencia realizando maniobras de espionaje sobre abogados defensores, vulnerando todas las garantías constitucionales, entre otros delitos”, escribió.

A lo que añadió: “También podrás ver las fotografías de Stornelli y D’Alessio en Pinamar y escuchar los audios. Todos son hechos probados a través de pericias documentales digitales irrefutables y del testimonio de las propias víctimas en el juicio oral contra Marcelo D’Alessio, cuya sentencia tuvo lugar el 25 de septiembre del año pasado”.

“En dicho fallo, los jueces estimaron que el vínculo existente entre Marcelo D’Alessio y el Fiscal Stornelli era un ´activo muy valioso de la asociación ilícita´. La Causa Cuadernos es algo más que persecución política, es convalidar la mafia”, cerró.

La ex mandataria había declarado más temprano en la Causa Cuadernos, debido a que se fijó la modalidad presencial obligatoria, en momentos en que cumple prisión domiciliaria en su departamento del barrio de Constitución por la condena que recibió en la Causa Vialidad.

Cristina Fernández Causa Cuadernos mafia
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