Uno Entre Rios | Ovación | Roque Romero Gastaldo

El nieto de Roque Romero Gastaldo sigue el legado de su abuelo

Ignacio, nieto del histórico entrenador Roque Romero Gastaldo, se prepara para debutará como boxeador amateur el 6 de marzo.

Víctor Ludi

Por Víctor Ludi

17 de enero 2026 · 07:32hs
Nacho

Víctor Ludi/UNO

Nacho, otro integrante de la familia de Roque Romero Gastaldo ligado al pugilismo.
El padre y entrenador Julián Romero Gastaldo

Víctor Ludi/UNO

El padre y entrenador Julián Romero Gastaldo, Nacho y su preparador físico Fabricio Pistrilli.

Mencionar el nombre de Roque Romero Gastaldo es un sinónimo de hablar de boxeo. El histórico entrenador le dedicó gran parte de su vida al deporte de los puños, siendo peleador y, sobre todo, en su etapa como entrenador, estando durante más de cuatro décadas al frente de su gimnasio formando un sinfín de pugilistas en Paraná.

Roque falleció hace más de cuatro años (el 11 de octubre de 2021), pero a esa pasión por la disciplina la llevó en la sangre y se la transmitió a su familia. Carmen, su esposa, lo acompañó incondicionalmente en el recinto del Club Ministerio; su hijo Roque realizó algunas peleas como boxeador amateur y Julián, otro de sus hijos, colaboró con él en el gimnasio como ayudante. Ahora el legado se extenderá a otra generación.

Su nieto Ignacio Romero Gastaldo –hijo de Julián– se está preparando para debutar como pugilista aficionado, hecho que, de no mediar algún inconveniente, ocurrirá el próximo 6 de marzo. Nacho, de 16 años, se está entrenando bajo las órdenes de su papá como director técnico y de Fabricio Pistrilli como preparador físico.

Nacho Romero Gastaldo
Nacho, otro integrante de la familia de Roque Romero Gastaldo ligado al pugilismo.

Nacho, otro integrante de la familia de Roque Romero Gastaldo ligado al pugilismo.

Ignacio Romero Gastaldo recordó a su abuelo

UNO lo visitó para conocer cómo vive estas semanas previas a su estreno y recordar las enseñanzas que le dejó su abuelo.

“Desde chiquito iba casi siempre al gimnasio de mi abuelo en Ministerio, acompañándolo a mi papá. Cuando él falleció dejé de practicar boxeo y empecé fútbol. Mi primo Franco, que también está entrenando, me decía que para qué me había cambiado de deporte si yo siempre iba al gimnasio, y una noche me puse a pensar en eso hasta que me decidí. Sentía las ganas de pelear, se lo dije a mi papá y me anoté en el gimnasio de Fabricio Pistrilli. Hace como un año que estoy practicando y estoy muy contento por tener fecha para debutar como boxeador amateur”, comentó el joven, quien luego dejó en claro que sabe muy bien lo que significa llevar su apellido en el ambiente de las narices chatas.

“Sé muy bien quién fue mi abuelo y todo lo que hizo por este deporte –recalcó–, pero a esa presión la voy llevando con calma. La mejor manera de representar bien mi apellido es entrenándome duro para estar bien preparado a la hora de subirme al ring a pelear”.

Además, Nacho recordó cómo eran aquellos entrenamientos bajo la mirada de Roque: “Si bien no llegué a entrenarme seriamente con él porque era muy chico, recuerdo que cuando me manopleaba me enseñaba un montón de cosas. Me remarcaba que suba la guardia, que no deje regalada mi cara para el golpe del rival. También me enseñaba cómo sacar las manos”.

“También recuerdo que además de ser el entrenador –prosiguió–, para muchos de los boxeadores era como un segundo padre. Cuidaba mucho a sus pupilos, sean los profesionales o los chicos que recién arrancaban como amateurs. Ése fue un recuerdo que me quedó”.

En un momento de la charla la nostalgia se hizo presente y se apoderó del protagonista, quien lamentándose comentó que “hubiese sido muy lindo que mi abuelo también esté en el rincón esa noche, pero así es la vida. A esto lo estoy haciendo por él, por mi papá y toda la gente que me está ayudando a prepararme, y también por mí”.

equipo nacho
El padre y entrenador Julián Romero Gastaldo, Nacho y su preparador físico Fabricio Pistrilli.

El padre y entrenador Julián Romero Gastaldo, Nacho y su preparador físico Fabricio Pistrilli.

Su estilo como boxeador

Al ser consultado sobre cómo le gusta pelear, Romero Gastaldo dio a conocer algunas de sus características con las que intentará imponerse sobre el cuadrilátero.

“Por la experiencia que tengo en los guanteos con otros chicos del gimnasio, siento que estoy cómodo esperando a mi rival para encontrar el momento justo para conectarlo. Aún me quedan muchas cosas por pulir porque recién estoy empezando y para eso hay que seguir trabajando duro en el gimnasio”, sostuvo.

También aseguró que “a medida que van pasando las prácticas voy sintiéndome cada vez con más confianza. Todavía me queda un mes y medio para entrenarme duro, así que pienso que voy a llegar bien. Estoy ansioso y no veo las horas que llegue el 6 de marzo, pero sabiendo debo saber aprovechar todo este tiempo”.

Para finalizar la entrevista, Ignacio Romero Gastaldo reconoció que si bien sabe que debe ir paso a paso, se proyecta desarrollando una carrera como boxeador: “Quiero tener mi primera pelea y ver cómo me siento en el ring. Sé que esto es algo de día a día y tampoco quiero descuidar mis estudios, pero a veces sueño con poder llegar lejos en este deporte tan lindo”.

brian fernandez (1)

Brian Fernández se entrena en el Team Pistrilli

Brian Fernández, futbolista profesional santafesino que se encuentra sin club, está realizando su preparación física en el Team Pistrilli a la espera que le surja algún ofrecimiento en el mercado de pases. Tres veces a la semana el delantero “cruza el charco” para su puesta a punto en Paraná.

Roque Romero Gastaldo boxeador Ignacio Romero Gastaldo Team Pistrili Boxeo
