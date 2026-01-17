Javier Milei y Chaqueño Palavecino cantaron Amor Salvaje

En el Festival de Jesús María Javier Milei se mostró agradecido con el electorado cordobés "que lo ayudó a ser presidente", y cantó con el Chaqueño Palavecino

Javier Milei fue recibido con ovación en el Festival de Doma y Folklore de Jesús María. Sobre el escenario se encontraba el Chaqueño Palavecino , quien le dio la bienvenida apenas finalizó su canción y lo invitó a cantar con él uno de sus temas más reconocidos “Amor Salvaje” .

Agradecimientos cruzados

“Gracias por venir a estas fiestas criollas, donde hay tanta gente hermosa”, expresó el cantor, apenas la comitiva nacional se acomodó en sus respectivos lugares. Junto al mandatario, también se encontraba el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien fue reconocido por el artista.

“Gracias, querido Chaqueño y muchas gracias a los organizadores de este festival de Jesús María tan importante para el país”, expresó el mandatario, antes de subir al escenario. Además, puso en valor al festival porque “nos hace quedar en todo el mundo, por el respeto y valor de nuestras tradiciones”.

Como parte de su discurso, Milei mostró su agradecimiento al electorado cordobés al destacar: “Cómo no le voy a dar las gracias a la querida provincia de Córdoba que me ayudó a ser presidente”. Y agregó: “Por eso no quería faltar. Por sobre todas las cosas quiero dales las gracias”.

La gratitud mostrada por el presidente fue correspondida por el propio festival, que colocó una pantalla especial, para agradecer su presencia. “Bienvenido, presidente de la Nación, Javier Milei”, rezaba el mensaje en letras blancas, sobre un fondo oscuro.

No obstante, el momento más impactante de la noche llegó con un pedido especial que el jefe de Estado le hizo al cantante. “Chaqueño, te puedo pedir un tema en honor al amor que siento por córdoba? Amor salvaje”, gritó con emoción, a la vez que el público celebraba la solicitud.

“Oh, me va a hacer que lo cante antes. ¿Lo querés cantar conmigo?“, manifestó el cantante. Aunque, en principio, Milei se había negado a subir al escenario porque consideró que ”no le da el piné“, porque se consideraba un ”amateur". Y remarcó: “Usted es un grande, yo solo un admirador”.