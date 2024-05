Luciano Castro y Griselda Siciliani confirmaron su romance

Luciano Castro confirmó su romance con Griselda Siciliani: “Siempre me gustó mucho, no es una más”, dijo de la actriz quien ya había hablado de la relación

Invitado a Noche al Dente (América), el protagonista de la obra El Beso habló a corazón abierto sobre su presente amoroso y detalló cómo inició su historia: “ Nos reencontramos en el cumpleaños de Carla Peterson y nos pintó ir a cenar, pero son años que venimos de amistad y de conocernos. No es una chica más, me gusta mucho La Tana".

Reveló que estuvieron muchos años sin hablarse, pero que ahora decidieron darse una nueva oportunidad. “Siempre tuvimos muchos amigos en común y esos amigos, capaz, sin querer, llevan y traen”, dijo entre risas.

Luciano Castro Griselda Siciliani.jpg

“Cuando nos reencontramos, no tuvimos esas charlas que teníamos a los veinte. La vida nos pasó por encima... hablamos de nuestros hijos”, dijo sonrojado. Y agregó: “Siempre me gustó y me parece increíble lo que nos pasó ahora que nos volvimos a encontrar después de 17 o 19 años”.

Respecto a la charla que tuvieron antes de blanquear el romance, Castro contó: “La Tana me dijo: ‘Si es de verdad, nos tiene que importar un carajo todo’. Y sí, es de verdad. Si no no tiene sentido, ya estamos grande”.

“Nos pareció mejor contarlo y que no se tejan suspicacias, porque no es algo prohibido. Lo tenemos que vivir cómo es, es algo lindo”, finalizó.

Vale recordar que días atrás, Castro y Siciciani habían sido captados infraganti cenando juntos. Se trata de la primera relación que se le conoce al actor, que hace seis meses se separó de Flor Vigna, tras tres años de romance.