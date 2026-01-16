Uno Entre Rios | La Provincia | Justicia

La Justicia obligó a OSER a cubrir el 100% de un medicamento a una paciente con diabetes

La Justicia ordenó a OSER a cubrir el 100% de un medicamento a una paciente con diabetes. El señalamiento lo hizo el Juzgado de Feria.

16 de enero 2026 · 18:49hs
La Justicia obligó a OSER a cubrir el 100% de un medicamento a una paciente con diabetes.

La Justicia obligó a OSER a cubrir el 100% de un medicamento a una paciente con diabetes.

La Justicia le recordó a la Obra Social de Entre Ríos (OSER) que el derecho a la salud y a la vida se encuentran protegidos por la Constitución Nacional, la Constitución de Entre Ríos y tratados internacionales y que la legislación específica en materia de diabetes obliga a las obras sociales a brindar una cobertura del 100% de los medicamentos prescriptos.

LEER MÁS: OSER: la Justicia le ordenó brindar cobertura a una cirugía ocular denegada

Qué deberá realizar OSER

El señalamiento lo hizo el Juzgado de Feria al dar lugar a una acción de amparo y ordenó a la OSER a brindar cobertura integral y gratuita de un tratamiento farmacológico a una afiliada con diabetes tipo 2, luego de que la entidad demorara su entrega pese a estar prescripto por su médico tratante.

Uno de los menores señalados como responsable de balear a Katherine Alva habría estado implicado en el homicidio del Facundo Bracamonte, en mayo de 2025. Familiares y amigos de los jóvenes piden Justicia

Piden Justicia para Katherine Alva y Facundo Braccamonte

Hubo incidentes en el pedido de justicia por Katherine Alva. 

Paraná: tras el pedido de justicia por joven baleada, hubo disturbios frente a Minoridad

El abogado Emmanuel Almirón patrocinó a la paciente ante la falta de respuesta efectiva de la obra social, que condicionaba la entrega del medicamento a reiterados requerimientos administrativos, aun cuando ya se había aportado la documentación médica necesaria.

El tratamiento indicado consiste en Semaglutide (Ozempic), un fármaco utilizado en pacientes con diabetes tipo 2 y patologías asociadas, cuya continuidad había sido interrumpida, poniendo en riesgo la salud y la calidad de vida de la afiliada, da cuenta Análisis.

Más detalles de la decisión de la Justicia

En el marco del proceso, intervino el Departamento Médico Forense, que confirmó el diagnóstico de diabetes tipo II asociada a cardiopatía y avaló la indicación médica del fármaco, señalando que, si bien no se trataba de una situación de riesgo vital inmediato, el medicamento debía ser suministrado a la mayor brevedad posible para evitar el deterioro del cuadro clínico.

La obra social, por su parte, sostuvo que el tratamiento estaba autorizado, pero sujeto a la presentación de una historia clínica ampliada y otros informes médicos. Sin embargo, el juzgado consideró acreditado que la documentación ya había sido entregada y que la conducta de la demandada resultaba ilegítima frente a la necesidad de continuidad del tratamiento.

En su fallo, la magistratura recordó que el derecho a la salud y a la vida se encuentran protegidos por la Constitución Nacional, la Constitución de Entre Ríos y tratados internacionales, y que la legislación específica en materia de diabetes obliga a las obras sociales a brindar una cobertura del 100% de los medicamentos prescriptos.

Por ello, resolvió hacer lugar al amparo y ordenó a la Obra Social de Entre Ríos que, en un plazo máximo de cinco días, entregue el medicamento indicado en forma gratuita e integral, por el término de seis meses.

Justicia OSER paciente diabetes
Noticias relacionadas
Agustina Magalí Cabrera, de 20 años y Natalí Ayelén García, de 39, las víctimas del incendio de una roticería en Victoria

Victoria: habrá una marcha de antorchas para pedir Justicia por las mujeres

Nicolás Pacheco en el Cilindro de Avellaneda. Era periodista partidario de Racing.

Racing deberá pagar unos 200 millones de pesos por el asesinato de un periodista

Convocan este martes a una marcha frente a los Tribunales en reclamo de justicia por la adolescente de 15 años baleada en Paraná

Paraná: piden Justicia frente a Tribunales por una joven baleada

Sebastián Villa, figura de Independiente Rivadavia en la coronación de la Copa Argentina.

Hinchas y socios de River repudian la posible contratación de Sebastián Villa

Ver comentarios

Lo último

La Justicia obligó a OSER a cubrir el 100% de un medicamento a una paciente con diabetes

La Justicia obligó a OSER a cubrir el 100% de un medicamento a una paciente con diabetes

Fue el turno de los más chicos del triatlón de La Paz

Fue el turno de los más chicos del triatlón de La Paz

Se confirmó el primer caso de gripe A (H3N2) en la provincia

Se confirmó el primer caso de gripe A (H3N2) en la provincia

Ultimo Momento
La Justicia obligó a OSER a cubrir el 100% de un medicamento a una paciente con diabetes

La Justicia obligó a OSER a cubrir el 100% de un medicamento a una paciente con diabetes

Fue el turno de los más chicos del triatlón de La Paz

Fue el turno de los más chicos del triatlón de La Paz

Se confirmó el primer caso de gripe A (H3N2) en la provincia

Se confirmó el primer caso de gripe A (H3N2) en la provincia

Recategorizaciones: el Gobierno de Entre Ríos formalizó el Instructivo con los gremios estatales

Recategorizaciones: el Gobierno de Entre Ríos formalizó el Instructivo con los gremios estatales

Con presencia entrerriana, Las Yaguaretés debutan en el Circuito Mundial de Sevens

Con presencia entrerriana, Las Yaguaretés debutan en el Circuito Mundial de Sevens

Policiales
Concepción del Uruguay: dos policías heridos al ser atacados con botellas

Concepción del Uruguay: dos policías heridos al ser atacados con botellas

Concepción del Uruguay: un hombre sufrió graves heridas tras un accidente

Concepción del Uruguay: un hombre sufrió graves heridas tras un accidente

Buscan a un hombre que cayó al río Gualeguay mientras pescaba con amigos

Buscan a un hombre que cayó al río Gualeguay mientras pescaba con amigos

Vuelco de automóvil con lesionados en la ruta 14

Vuelco de automóvil con lesionados en la ruta 14

Barrio Anacleto Medina: una mujer y su hijo heridos de bala

Barrio Anacleto Medina: una mujer y su hijo heridos de bala

Ovación
Liga Femenina: Rocamora no aprovechó su momento y tropezó

Liga Femenina: Rocamora no aprovechó su momento y tropezó

La tormenta del jueves generó destrozos en la sede de Atlético Hasenkamp

La tormenta del jueves generó destrozos en la sede de Atlético Hasenkamp

Con presencia entrerriana, Las Yaguaretés debutan en el Circuito Mundial de Sevens

Con presencia entrerriana, Las Yaguaretés debutan en el Circuito Mundial de Sevens

Liga Nacional: Rowing y Echagüe asumen sus primeros desafíos fuera de Paraná

Liga Nacional: Rowing y Echagüe asumen sus primeros desafíos fuera de Paraná

Liga Argentina: duelo provincial en Colón

Liga Argentina: duelo provincial en Colón

La provincia
La Justicia obligó a OSER a cubrir el 100% de un medicamento a una paciente con diabetes

La Justicia obligó a OSER a cubrir el 100% de un medicamento a una paciente con diabetes

Se confirmó el primer caso de gripe A (H3N2) en la provincia

Se confirmó el primer caso de gripe A (H3N2) en la provincia

Recategorizaciones: el Gobierno de Entre Ríos formalizó el Instructivo con los gremios estatales

Recategorizaciones: el Gobierno de Entre Ríos formalizó el Instructivo con los gremios estatales

Murió el Pacha Palacios, reconocido dirigente político y social de Paraná

Murió el Pacha Palacios, reconocido dirigente político y social de Paraná

El Fondo de Fomento Audiovisual anunció los proyectos seleccionados en su convocatoria provincial

El Fondo de Fomento Audiovisual anunció los proyectos seleccionados en su convocatoria provincial

Dejanos tu comentario