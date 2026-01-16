Uno Entre Rios | Escenario | Gualeguaychú

El Carnaval de Gualeguaychú lanza beneficios especiales para vecinos y entrerrianos este fin de semana

El Carnaval de Gualeguaychú anunció promociones exclusivas destinadas al público local y a residentes de distintos puntos de la provincia

16 de enero 2026 · 13:34hs
Carnaval de Gualeguaychú 2026

El Carnaval de Gualeguaychú anunció promociones exclusivas destinadas al público local y a residentes de distintos puntos de la provincia, con el objetivo de ampliar el acceso a una de las fiestas populares más convocantes del país. La iniciativa fue impulsada por la Comisión Directiva de la organización, en la previa de la tercera noche de competencia en el Corsódromo.

Para los vecinos y vecinas del departamento Gualeguaychú, se habilitó una propuesta especial en los sectores VIP. Quienes deseen presenciar el desfile de comparsas desde ubicaciones preferenciales podrán adquirir una mesa con cuatro lugares, con una bonificación equivalente al valor total de la entrada general. El beneficio se aplica a cualquier fila dentro de los sectores VIP y permite acceder a una ubicación destacada con un costo reducido.

En paralelo, la promoción alcanza a residentes de toda la provincia. Las personas con domicilio en Entre Ríos podrán acceder a la entrada general con un 50 por ciento de descuento, una medida que busca facilitar la participación del público entrerriano en el espectáculo a cielo abierto más grande de la Argentina.

Desde la organización recordaron que estas promociones cuentan con condiciones específicas. La venta se realiza únicamente de manera presencial en las boleterías del Corsódromo y es requisito indispensable presentar el DNI para acreditar domicilio en el departamento Gualeguaychú, en el caso del beneficio VIP, o en la provincia de Entre Ríos para acceder al descuento en la entrada general.

El Carnaval transita así una nueva noche de brillo, color y trabajo colectivo, con el despliegue de comparsas que vuelven a convocar a miles de personas en cada jornada.

