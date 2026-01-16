Sugados por Carl en Limbo junto a Murió de Asco, con entrada gratuita

Sugados por Carl se presentará el viernes 30 de enero, desde las 22, en Limbo. El show tendrá entrada libre y gratuita

Sugados por Carl se presentará el viernes 30 de enero, desde las 22, en Limbo (Güemes 1361), en una fecha especial que combinará música en vivo, festejo y encuentro. El show tendrá entrada libre y gratuita y contará como banda invitada con Murió de Asco, que llegará por primera vez a Paraná.

La presentación se da en el marco de los cumpleaños de Kiri Gueller y Pablics González , vocalista y bajista de Sugados por Carl, respectivamente. La noche propone celebrar desde el escenario, con un repertorio pensado para compartir con el público y sumar sorpresas a lo largo del show.

Para sumarse a la fecha, desde Rosario llega Murió de Asco, grupo con 35 años de trayectoria dentro de la música independiente. La banda mantiene una actividad sostenida y un recorrido que la convirtió en referencia para distintas generaciones. Actualmente está integrada por Luis “Moe” Barrandeguy en voz, Lisandro Villa en batería, Javier “Enano” Actis en bajo, Mendel Geller en teclados e Imanol Uribe en guitarra.

Sugados por Carl, por su parte, está conformada por Cony Legna en batería y coros, Pablics González en bajo y coros, Pol Bregant en primera guitarra y Kiri Gueller en voz y guitarra. La banda compartirá escenario con invitados sorpresa, en una propuesta que busca ampliar el clima festivo de la noche.