La Vieja Usina abre el ciclo La Noche de las Ciudades con una edición especial de Carnaval

El ciclo La Noche de las Ciudades tendrá este martes 20 de enero una edición dedicada al Carnaval, desde las 20, en La Vieja Usina, el centro cultural ubicado en Matorras 861, en Paraná. La propuesta contará con la participación de delegaciones de San José de Feliciano, Victoria y Paraná, con acceso libre y gratuito.

La actividad propone un recorrido por distintas expresiones del carnaval entrerriano, a partir del trabajo de comparsas y agrupaciones que representan a cada localidad. Cada ciudad compartirá con el público su manera particular de vivir esta celebración popular, con identidades, estéticas y tradiciones que forman parte de su historia y de su construcción comunitaria.

Además de los desfiles, la jornada incluirá opciones gastronómicas y sorteos destinados al público asistente. Quienes ingresen al predio podrán completar sus datos para participar por premios que incluyen pasajes a Gualeguaychú, gentileza de la empresa de turismo Jomil, y entradas a las Termas y al Carnaval de esa ciudad. El viaje se realizará de manera grupal el 15 de febrero.

La Noche de las Ciudades continuará con nuevas fechas el 27 de enero y el 3 y 10 de febrero, con la incorporación de más localidades de la provincia, que también presentarán sus propuestas culturales y carnavaleras.

El ciclo es organizado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos y forma parte de CUAC! Cultura Activa Verano, la agenda que durante la temporada estival recorre distintos puntos del territorio provincial con actividades culturales abiertas a la comunidad.