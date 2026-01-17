Uno Entre Rios | Ovación | Liga Nacional

Liga Nacional: Derrota de Echagüe y Rowing

El Remero cedió su invicto en la Liga Nacional al caer ante Lafinur de San Luis. El AEC tropezó en su visita a La Calera de Córdoba.

17 de enero 2026 · 11:13hs
Echagüe perdió en su visita a La Calera de Córdoba.

Prensa FEVA

Echagüe perdió en su visita a La Calera de Córdoba.

Rowing y Echagüe sufrieron este viernes sendas derrotas en el inicio del segundo fin de semana de competencia de la fase regular de la Liga Nacional Masculina de Vóley. Ambos equipos disputaron sus primeros juegos en condición de visitante.

El Remero cedió su invicto al ser superado por Lafinur de San Luis, en la región de Cuyo, en uno de los juegos correspondiente a la Zona A. El conjunto puntano se impuso por 3 a 1 con parciales 25-20, 19-25, 25-23 y 25-19.

Echagüe le ganó a UVT y perdió ante Obras este domingo.

Liga Nacional: Rowing y Echagüe asumen sus primeros desafíos fuera de Paraná

Rowing ganó en sus dos partidos jugados en el Berduc ante Obras y UVT, ambos de San Juan.

Liga Nacional: un finde casi ideal para los paranaenses

Por el mismo sector el AEC sufrió su segunda derrota en serie. En esta oportunidad fue superado por La Calera de Córdoba, en La Docta, por 3 a 0, con parciales 25-22, 25-20 y 25-16.

Otros resultados de la Liga Nacional de Vóley

Villa Dora de Santa Fe venció a Unión Vecinal de Trinidad de la provincia de San Juan. El triunfo de los santafesinos fue por 3 a 1 con parciales de 25-19, 21-25, 25-23 y 25-18.

Por su parte, en el estadio La Calderita, Libertad de San Jerónimo Norte sumó la segunda victoria consecutiva del fin de semana al imponerse por 3 a 2 a Obras de San Juan en un duro e intenso cotejo. Los conducidos por Estanislao Vachino consiguieron vencer en el tie break a los sanjuaninos con parciales de 25-23, 25-18, 24-26, 28-30 y 15-13.

Como sigue el camino de Rowing y Echagüe

Los equipos paranaenses cerrarán este domingo su segundo fin de semana de competencia en la Liga Nacional Masculina de Voley. El AEC visitará a Lafinur de San Luis. Por su parte, el PRC enfrentará a La Calera, en Córdoba.

Liga Nacional Rowing Echagüe vóley
