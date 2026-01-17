Uno Entre Rios | Ovación | River

River se medirá ante Peñarol por el segundo y último amistoso de la pretemporada

En Maldonado, River juega ante Peñarol desde las 22. Es el útlimo partido del equipo de Marcelo Gallardo antes del arranque del Apertura.

17 de enero 2026 · 09:37hs
River juega en Maldonado ante Peñarol.

River juega en Maldonado ante Peñarol.

Este sábado, desde las 22 en el Campus de Maldonado, de Uruguay, River se medirá ante Peñarol por el segundo y último amistoso de la pretemporada. A apenas días del inicio del Torneo Apertura, Marcelo Gallardo aprovechará para volver a probar al equipo de cara al debut ante Barracas del sábado 24 de enero.

En el triunfo ante Millonarios, el Muñeco ensayó un 4-3-1-2 con Juan Fernando Quintero entre líneas, de derecha a izquierda, y volvería a apostar por el mismo esquema. La idea es darle rodaje a un 11 titular que ya tiene a su defensa totalmente definida (aunque Marcos Acuña volverá a estar ausente por lesión) pero que podría sufrir modificaciones en la mitad y en el ataque.

Con Santiago Beltrán nuevamente como arquero titular ante la lesión de Franco Armani (se perdería el duelo ante el Guapo), la línea de cuatro podría tener la novedad de Matías Viña como lateral izquierdo. Si no juega el uruguayo, el pibe Facundo González podría volver a estar de arranque y el ex-Flamengo sumaría minutos desde el banco de suplentes.

La gran duda pasa por la mitad de la cancha. La idea es que Aníbal Moreno sume sus primeros minutos con la camiseta de River, pero se encuentra en pleno reacondicionamiento físico. Gallardo lo considera titular, pero todavía no pudo verlo en cancha. Fausto Vera, el otro refuerzo del medio, estaría nuevamente entre los 11 tras su buena presentación frente a Millonarios. Kevin Castaño, Giuliano Galoppo y Santiago Lencina son nombres que aspiran a ganarse un lugar.

Arriba, Quintero será nuevamente el capitán y eje del ataque y el puesto de centrodelantero quedará otra vez en manos de Sebastián Driussi. La novedad sería la presencia de Facundo Colidio, quien le ganaría la pulseada a Maximiliano Salas para ocupar la franja izquierda de la delantera.

Por su parte, Peñarol llega a este amistoso con la actividad oficial a la vuelta de la esquina. El Manya enfrentará el próximo lunes por la noche a Racing de Montevideo, en un duelo correspondiente a los cuartos de final de la Copa de la Liga AUF (la versión uruguaya de la Copa Argentina). La idea de Diego Aguirre es ir con todos los titulares al encuentro ante River y usar un mix en el duelo frente al equipo que es gerenciado por Fernando Cavenaghi.

La probable formación de River vs. Peñarol, por la serie Río de la Plata

Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Matías Viña; Kevin Castaño o Fausto Vera, Aníbal Moreno, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero Paniagua; Facundo Colidio y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

La probable formación de Peñarol vs. River, por la serie Río de la Plata

Washington Aguerre; Ignacio Alegre o Franco Escobar, Emanuel Gularte, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Jesús Trindade, Eric Remedi; Stiven Muhlethaler, Leonardo Fernández, Leandro Umpiérrez; y Abel Hernández o Matías Arezo

Peñarol vs. River, por la Serie Río de La Plata: dónde ver en vivo y datos del partido

  • Hora: 22.15
  • TV: Disney+
  • Estadio: Campus Maldonado, Uruguay
