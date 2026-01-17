Liga Argentina: el clásico fue para Central Entrerriano

En el destacado de la Conferencia Sur de la Liga Argentina Central Entrerriano venció a La Unión de Colón. Rocamora perdió en su visita a Provincial de Rosario

Central Entrerriano de Gualeguaychú derrotó este viernes a La Unión de Colón, en condición de visitante, por 85 a 80, en el encuentro destacado de una nueva fecha de la Liga Argentina de Básquet, Conferencia Sur. Nicolás Henriques con 18 puntos fue el goleador por el lado anfitrión. En el triunfador fue clave Cristian Pérez con 24 puntos.

El Rojinegro comenzó liderando el tanteador, con un doble y un triple consecutivo de Aquiles Montani que le dieron la primera ventaja. Lautaro Pividori, ingresó bien, le dio juego y gol al conjunto rojinegro. El Rojo fue de menor a mayor, le costó encontrarse con el aro, pero sobre el final y luego de trabajarlo, convirtió para imponerse por 25 a 22. Matías Caire se destapó en el local pero Álvaro Merlo también fue clave.

La Unión entró mejor, marcó la diferencia pero en sus errores defensivos fue donde construyo y convirtió Central. Sin alejarse demasiado, y aunque el local supo controlar muy bien la situación por momentos, el calor y desgaste del ida y vuelta le pasaron factura a ambos, pero el tanteador continuó en favor de los de Guastavino por 48 a 44.

Intensidad, dominio y paciencia, en esa base se centraron los de Gualeguaychú para imponerse de a poco y marcar territorio en un partido duro. La Unión por su lado tuvo un flojo tercer período no encontró muchas respuestas en su juego y el aro no estuvo en su favor. Por primera vez en el partido, Central se impuso en el marcador por 59 a 71.

Con una amplia diferencia y con los últimos diez minutos por jugarse, Central continuó pisando fuerte, apostando a sus goleadores que sumaron desde el perímetro y obligaron a que el Rojo reaccione. Sin embargo, la remontada llegó tarde y La Unión pagó caro el precio, perdiendo por 80 a 85 y quedándose sin su invicto de local.

Rocamora perdió en la casa del líder

Tomás de Rocamora perdió este viernes 77 a 75 en su visita a Provincial de Rosario, único líder de la Conferencia Sur de la Liga Argentina de Básquet. La victoria del conjunto santafesino se definió con un doble de Adrian Boccia a falta de tres segundos.

El desarrollo del partido fue muy parejo. Ambos tuvieron sus momentos. Fue Rocamora el que dominó ritmos de juego durante gran parte del primer tiempo. A tal punto que le llegó a sacar 17 puntos de máxima. Aunque hasta allí llegó.

Rocamora Provincial Liga Argentina Rocamora dio pelea en su visita a Provincial de Rosario, líder de la Conferencia Sur de la Liga Argentina.

El elenco de Esteban Gatti con Matías Acosta, Gastón Gerbaudo, Abraham Barahona y Boccia empezó la remontada. Rocamora ya no pudo sostener la intensidad en defensa y los locales aprovecharon. Y con un gran tercer cuarto lograron emparejar la historia.

El último cuarto tuvo todo. Paridad, errores, buenos momentos de ambos y un cierre a la altura de la noche en el Bonilla. Empatados en 73 y con 33 segundos fue Rocamora que no pudo sumar en doble chance y en la contra Adrian Boccia, con su flotadora de toda la vida, anotó el doble que terminó siendo el del triunfo y así Provincial se sostiene en lo más alto de la Sur.