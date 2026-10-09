Los Pericos lanzan el videoclip de "Inquilino en el espacio" junto a Facundo Soto

Los Pericos presentaron un videoclip con una estética psicodélica y un viaje animado que amplía el universo de Inmortal, su último álbum

Los Pericos estrenaron el videoclip de “Inquilino en el espacio”, la canción que grabaron junto a Facundo Soto, cantante de Guasones. Dirigido y realizado por Matías Ruggeri, el material audiovisual propone un recorrido intergaláctico que combina colores, personajes fantásticos y paisajes surrealistas, en sintonía con el espíritu de la canción.

Con una estética psicodélica y cargada de referencias al universo fantástico, el video lleva a la banda a un mundo animado en el que conviven criaturas y escenarios imaginarios. La colaboración con Soto reúne a dos referentes del rock argentino y forma parte de la propuesta musical de Inmortal, el nuevo álbum de Los Pericos.

El disco está compuesto por 10 canciones inéditas y reafirma la vigencia del grupo, que mantiene su característico ADN de reggae rock mientras explora nuevos sonidos y cruces musicales. Entre los artistas invitados se encuentran Abel Pintos, El Plan de la Mariposa, Denny Denan, de Timbalada; Néstor Ramljak, de Nonpalidece; Sabino y Facundo Soto.

Inmortal también propone una reflexión sobre el paso del tiempo y aquello que permanece. El concepto del álbum funciona como una cápsula del tiempo que registra el presente artístico de la banda en 2026. Cada canción se relaciona con un objeto que representa su universo sonoro y aborda temas como los vínculos, la conexión humana y las experiencias que atraviesan distintas generaciones.

Tras recorrer ciudades de Argentina y Latinoamérica, Los Pericos se presentarán el próximo 22 de octubre, a las 20, en el Teatro Gran Rex de Buenos Aires. El show permitirá escuchar en vivo las canciones de Inmortal y recorrer distintas etapas de la historia del grupo.

Las entradas están a la venta a través de Tu Entrada.