Una joven de 23 años resultó con lesiones de carácter grave luego de protagonizar un siniestro vial durante la madrugada de este martes.

Una joven de 23 años resultó con lesiones de carácter grave luego de protagonizar un siniestro vial durante la madrugada de este martes.

Una joven de 23 años resultó con lesiones de carácter grave luego de protagonizar un siniestro vial durante la madrugada de este martes 24 de noviembre, en calle Osvaldo Magnasco, en La Paz.

Según informó a UNO la Jefatura Departamental La Paz, a través de la Comisaría Primera, la motociclista perdió el control del rodado por causas que se tratan de establecer y terminó tendida sobre la calzada.

Tras el accidente, fue asistida y trasladada al Hospital 9 de Julio, donde el médico de guardia constató que presentaba fracturas óseas y politraumatismos. Debido a la gravedad de las lesiones, posteriormente fue derivada al Hospital San Martín de Paraná para recibir atención médica de mayor complejidad.

Intervino personal especializado

En el lugar del hecho trabajó personal de la División Policía Científica, que realizó las pericias y el relevamiento correspondiente. Además, el motovehículo fue retenido de manera preventiva.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, se llevaron adelante las actuaciones y diligencias de rigor para establecer las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.

Intervinieron efectivos de la Comisaría Primera, personal de salud del Hospital 9 de Julio y agentes de la División Policía Científica.