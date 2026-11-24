Tras un comienzo de certamen complicado, Goblins fue de menos a más para terminar entre los 10 mejores de la competencia.

Goblins fue de menos a más y quedó entre los 10 mejores del torneo.

Goblins cerró su participación en el Abierto de Buenos Aires con una gran alegría: se consagró campeón de la Copa de Plata y finalizó en el noveno lugar de la tabla general del torneo de fútbol americano, que reunió a 20 equipos de distintos puntos del país y de Uruguay.

El conjunto paranaense tuvo una actuación positiva en la competencia de flag 5 vs 5 masculino, organizada por la liga Football Americano Buenos Aires (FABA), y regresó a Paraná con un título que le permitió coronar su presentación en el certamen.

En la fase inicial, Goblins integró una zona en la que enfrentó a Panteras, Fénix y Bodegueros. Su camino comenzó con una derrota por 24-18 ante Panteras y continuó con una caída por 46-7 frente a Fénix. Sin embargo, el equipo paranaense logró recuperarse y cerró la primera instancia con una victoria por 13-6 sobre Bodegueros.

Goblins mostró lo mejor en los mano a mano

Ya en los cruces eliminatorios de la Copa de Plata, los entrerrianos mostraron su mejor versión y consiguieron tres triunfos consecutivos para alcanzar la consagración. En los cuartos de final superaron a Cruzados por 15-13, mientras que en semifinales vencieron a Rosario por 21-13.

El último paso fue la final frente a Focas, donde Goblins volvió a imponerse, esta vez por 27-20, para quedarse con el título de la Copa de Plata. Así, el equipo paranaense cerró su recorrido con cuatro victorias y dos derrotas, una campaña que le permitió ubicarse noveno en la clasificación general entre los 20 participantes.

El logro adquiere un valor especial si se tienen en cuenta las dificultades que debió afrontar Goblins antes de participar. Tal como había contado UNO en la previa del certamen, el equipo había confirmado su presencia a último momento y viajó con apenas nueve jugadores, debido a compromisos laborales y complicaciones económicas. De esta manera, sus integrantes debieron alternarse entre las funciones ofensivas y defensivas durante el campeonato.

Pese a ese panorama, los paranaenses estuvieron a la altura del desafío y consiguieron quedarse con la Copa de Plata. Una recompensa al esfuerzo, la experiencia y el compromiso de un grupo que volvió a representar a Entre Ríos en una competencia de alcance nacional.