Durante este martes 24 de noviembre de 2026, el Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos dio a conocer los datos oficiales respecto al nivel de asistencia docente en las escuelas del territorio provincial. De acuerdo con el relevamiento presentado por las autoridades educativas, la presencialidad en los establecimientos de la provincia superó el 80%. Este registro implica que ocho de cada diez educadores concurrieron con normalidad a sus puestos de trabajo para dictar clases en las aulas.