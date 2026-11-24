Durante este martes 24 de noviembre de 2026, el Consejo General de Educación (CGE) de Entre Ríos dio a conocer los datos oficiales respecto al nivel de asistencia docente en las escuelas del territorio provincial. De acuerdo con el relevamiento presentado por las autoridades educativas, la presencialidad en los establecimientos de la provincia superó el 80%. Este registro implica que ocho de cada diez educadores concurrieron con normalidad a sus puestos de trabajo para dictar clases en las aulas.
El CGE reportó más del 80% de presencialidad docente en las escuelas de Entre Ríos
El Consejo General de Educación de Entre Ríos informó que ocho de cada diez docentes asistieron con normalidad a las aulas este martes 24
24 de noviembre 2026 · 14:54hs
Continuidad de la tendencia oficial
Desde el CGE remarcaron que el porcentaje de presencialidad alcanzado durante esta jornada sostiene la línea registrada en instancias anteriores dentro del sistema educativo entrerriano, manteniendo la regularidad del dictado de clases a nivel provincial.