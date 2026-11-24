Este martes, el riesgo país se ubicó en los 1.096 puntos básicos, mientras que dólar oficial superó los $1.600 para su comercialización en el Banco Nación.

El riesgo país de la Argentina se ubica en 1.096 puntos básicos al cierre de la rueda de este martes, mientras que el dólar oficial minorista cerró en $1.615 para la venta en el Banco de la Nación Argentina.

El riesgo país y el dólar

La doble suba marcó la reactivación de los mercados locales tras el feriado por el Día de la Soberanía Nacional, impulsada por una acentuada tendencia hacia la cobertura cambiaria y la caída de los bonos soberanos.

En las pizarras de la entidad estatal, la divisa estadounidense acumuló un incremento de $15 respecto de la última sesión y finalizó en $1.565 para la compra y $1.615 para la venta. El mercado informal acompañó la presión alcista: el dólar blue cotizó a $1.680 para la compra y $1700 para la venta, y dejó una brecha cambiaria en torno al 4,6%.

Las operaciones bursátiles reflejaron igualmente una marcada dolarización de carteras por parte de los inversores. El dólar Contado con Liquidación (CCL) superó la marca de los $1.800 durante la sesión para cerrar en aproximadamente $1.791, al tiempo que el dólar MEP operó cerca de los $1.689 al término de la jornada.

Entre los factores que condicionaron la cautela de los operadores sobresalieron un entorno internacional adverso para los mercados emergentes, marcado por tomas de ganancias en acciones tecnológicas de Nueva York, y diversas incertidumbres domésticas.

En el plano interno, el mercado sigue de cerca los compromisos de deuda que afrontará el Tesoro en 2027 y el horizonte político de cara a los próximos comicios.