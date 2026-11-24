El secretario de Turismo de Federación destacó la protección geográfica de la ciudad por estar aguas arriba de la represa y habló del liderazgo termal de Entre Ríos

El secretario de Turismo de Federación destacó la protección geográfica de la ciudad por estar aguas arriba de la represa y habló del liderazgo termal de Entre Ríos

El secretario de Turismo de Federación destacó la protección geográfica de la ciudad por estar aguas arriba de la represa y habló del liderazgo termal de Entre Ríos

El secretario de Turismo de Federación destacó la protección geográfica de la ciudad por estar aguas arriba de la represa y habló del liderazgo termal de Entre Ríos

Cada 24 de noviembre, Entre Ríos conmemora el Día del Termalismo, una fecha icónica que marca el nacimiento de una industria que transformó para siempre la matriz económica y turística del litoral argentino. La efeméride remite directamente al 24 de noviembre de 1994, jornada en la que concluyeron las complejas tareas de perforación subterránea en Federación y se obtuvo el primer flujo termal del territorio provincial.

Al rememorar aquel acontecimiento histórico, Exequiel Marozzini, secretario de Turismo del municipio de Federación, destacó en diálogo con UNO la trascendencia de aquel momento pionero: "Hoy se cumplen 32 años de termalismo, justamente un 24 de noviembre del año 1994 a 1.263 m de profundidad comenzó a salir lo que era el barro caliente, la arenilla caliente en ese momento que luego se transformó en agua", recordó. También habló de la importancia del termalismo y los parques acuáticos frente al fenómeno de El Niño.

El acto protocolar por el Día Provincial del Termalismo se realizó este martes en la entrada Norte del parque termal (sector del pozo termal) de Federación.

Coyuntura climática

El escenario turístico provincial de cara a la temporada de verano enfrenta el impacto de las crecidas fluviales asociadas al fenómeno de El Niño, que afecta las playas y zonas ribereñas tanto en la cuenca del río Paraná como en la del río Uruguay. Frente a esta coyuntura, Federación presenta condiciones geográficas y de infraestructura diferenciales. El emplazamiento de la ciudad respecto a la represa hidroeléctrica le otorga una protección cota arriba que evita anegamientos e interrupciones en la actividad.

El titular de la cartera de turismo municipal recordó los antecedentes históricos de resistencia frente a este tipo de eventos meteorológicos: "Con los fenómenos de El Niño, Federación ya lo ha pasado al fenómeno del Niño; lo hemos vivido en los principios del 2000; en el 2015 que fue el más bravo de todos, y nunca fue afectada la actividad nuestra. Al estar represa aguas arriba estamos por arriba de la cota, que no tiene esa característica de Federación de ciudad que se inunda"

Liderazgo termal de Entre Ríos

Más allá de la situación particular de los ríos, la infraestructura termal de la provincia se perfila como el pilar central para la contención y atracción del flujo turístico durante los meses estivales. Entre Ríos lidera de manera absoluta la oferta termal del país, al albergar casi la mitad de los complejos existentes a nivel nacional. La sinergia entre parques termales y áreas recreativas acuáticas constituye el principal activo de la provincia para garantizar la continuidad turística.

Marozzini remarcó la relevancia cualitativa y cuantitativa del sector en el panorama argentino: "En Argentina hay 40 parques termales. En Entre Ríos tenemos 17 parques termales. Entre Ríos, más allá del río Paraná y el río Uruguay, es la principal provincia de Argentina en cuanto al termalismo. Y justamente los parques acuáticos vienen a ser como un nexo del termalismo. Las playas de Entre Ríos tienen mucho para ofrecer y creo que esta temporada van a ser una gran bancada de la temporada los parques termales y los parques acuáticos", especificó.

Administración 100% pública

A lo largo de sus más de tres décadas de funcionamiento, el Parque Termal de Federación conservó una particularidad institucional distintiva: su titularidad y explotación se mantienen en forma directa bajo la órbita de la Secretaría de Turismo del municipio. En un contexto nacional caracterizado por debates intensos sobre la eficiencia del gasto público y la privatización de servicios, el secretario de Turismo reivindicó el modelo de gestión estatal federense como una muestra de eficiencia administrativa y sostenibilidad financiera: "En estos 32 años de termalismo siempre el recurso termal, el parque termal fue 100% de administración pública, es municipal. En estos tiempos que tan bastardeado está, que todo lo del Estado no funciona o está mal visto, la administración de Federación en eso es un ejemplo de poder llevarlo adelante con el 100% de la administración pública", consideró.

El esquema municipal permitió canalizar los recursos generados por el parque en infraestructura comunitaria, desarrollo urbano y promoción turística continua, posicionando a la ciudad como el motor termal indiscutido de la provincia.

Únicas en la región

El descubrimiento superó las expectativas técnicas de la época, revelando un recurso vital de características únicas en la región. Como enfatizó el funcionario, las condiciones naturales del yacimiento marcaron una distinción fundamental desde el primer instante: "Nuestro pozo surge por inercia propia, no necesita bomba ni nada por el estilo, con una temperatura de 43 ºC a boca de pozo. Es el primer pozo termal de Entre Ríos y el primer pozo de la Mesopotamia Argentina", indicó el entrevistado.

La concreción del pozo exigió una fuerte determinación política y comunitaria. En una década donde las inversiones en exploración geológica representaban un riesgo financiero considerable para los municipios, los ciudadanos de Federación apostaron por un futuro colectivo incierto. Marozzini subraya la dimensión colectiva de aquella decisión:

"Hay una heroica ciudad de Federación en poder llevarlo adelante porque en ese momento no se sabía con qué nos íbamos a encontrar, era mucho el riesgo. La perforación costó en ese momento un millón de dólares. La verdad que fue un riesgo muy grande el que tomó toda la comunidad, la ciudad entera", reflexionó Marozzini.

De la pileta rústica al parque acuático

El complejo termal atravesó un proceso gradual de modernización y diversificación de su oferta. En sus primeros años, las instalaciones contaban con una estructura elemental orientada al turismo terapéutico y pasivo. Marozzini detalló la evolución física del complejo desde sus orígenes: "El complejo termal fue tomando forma; primero teníamos una pileta de piedra y muy rústica. Fuimos haciendo las primeras piletas donde están más en la cercanía del pozo, que hoy son las del sector pasivo, donde la temperatura de las piscinas está a 41 ºC, 42 ºC, 39 ºC en descendiente".

Durante los primeros tres lustros de desarrollo, la actividad turística mostraba una marcada fluctuación temporal. El perfil del visitante estaba compuesto predominantemente por adultos mayores y jubilados que elegían el destino durante los meses de otoño, invierno y primavera, provocando una caída de la demanda en los meses estivales.

Al analizar la dinámica histórica de la demanda, el Secretario de Turismo explicó: "Nuestro turismo siempre pasaba de abril hasta noviembre siendo la temporada alta, y siempre se nos caía en verano, debido a que mucho venía el jubilado, mucho venía la persona mayor que entendía que el termalismo era algo más pasivo que recreativo"

La inflexión estratégica se produjo en 2010 con la incorporación del parque acuático integrado al complejo termal. Esta obra redefinió la segmentación de la demanda e introdujo atracciones orientadas al público familiar y juvenil, como la piscina de olas y diversos toboganes acuáticos. "Nuestra oferta turística y nuestra diversidad de ofrecimiento justamente relacionado con el agua y el parque termal se transformó rotundamente con la llegada del parque acuático. El parque acuático para nosotros es como que vino a romper la estacionalidad de esa de abril a noviembre. Federación fue capitalizando el turismo de todo el año, que es la característica que hoy nos identifica"