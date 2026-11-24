Familias y organizciones advirtieron dudas en torno a los mecanismos de control, las pensiones y las prestaciones en la Ley de Discapacidad.

La aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad en el Senado de la Nación generó cierto alivio entre las familias y las organizaciones que desde hace tiempo reclaman por los derechos del sector. Sin embargo, ahora la atención está puesta en el tratamiento del Presupuesto nacional, donde se conocerán los recursos que se destinarán para garantizar su aplicación.

Nadia Gasparín, referente de Neurodiversidad San Benito, explicó que distintas asociaciones de la provincia elaboraron un documento dirigido a los legisladores nacionales. Advirtieron sobre las dudas en torno a los mecanismos de control, las pensiones y las prestaciones, mientras esperan definiciones sobre el presupuesto destinado a garantizar la normativa.

En diálogo con Radio La Red Paraná (88.7), la representante explicó que, si bien el avance legislativo fue importante, todavía existen interrogantes sobre la implementación de la normativa y las garantías concretas para las personas con discapacidad.

En ese sentido, señaló que la ley establece un plazo aproximado de 30 días para su reglamentación y remarcó la importancia de conocer qué partidas presupuestarias se asignarán.

Un documento dirigido a los legisladores

En este contexto, distintas organizaciones y asociaciones de Entre Ríos elaboraron el sábado un comunicado dirigido a los diputados y senadores nacionales que representan a la provincia. El documento reúne los planteos de entidades vinculadas con la discapacidad, de distintos puntos de la provincia; NeuroCEA y Neurodiversidad, además de centros de día y otras instituciones.

Uno de los principales reclamos está relacionado con los mecanismos de control previstos para la aplicación de la ley, un aspecto que, según la referente, no quedó suficientemente claro durante el debate parlamentario.

También hicieron hincapié en la situación de las pensiones por discapacidad, los procedimientos de notificación y el acceso a la información. Sobre este último punto, advirtió: "Se han perdido muchas pensiones cuando fueron las auditorías, porque no les llegaron los mensajes, los correos y demás. Entonces, este comunicado pone de relevancia muchas cuestiones y también falencias que hemos venido teniendo".

Prestaciones

Otro de los problemas que actualmente atraviesan las familias está relacionado con la presentación de documentación para garantizar la continuidad de las prestaciones durante el próximo año.

Gasparín cuestionó la demora de algunas obras sociales en comunicar los instructivos correspondientes y señaló que, en determinados casos, recién comenzaron a enviarlos cuando los trámites deberían haberse iniciado entre fines de septiembre y principios de octubre.

Además, describió la carga administrativa que implica renovar las prestaciones, incluso cuando las personas continúan asistiendo a los mismos centros de día, realizando las mismas terapias o contando con los mismos acompañantes y profesionales.

"Todos los años es lo mismo. Presentamos infinidad de papeles de cada terapia. Por más que los chicos o las personas vayan a los mismos centros de día, por más que sigan con los mismos acompañantes o prestadores, todos los años son millones y millones de papeles que la familia tiene que estar presentando", manifestó.

En ese escenario, las organizaciones entrerrianas mantienen sus reclamos y esperan respuestas de los representantes nacionales. La preocupación central pasa ahora por conocer cómo se implementará la Ley de Emergencia en Discapacidad, qué recursos se destinarán para sostenerla y qué mecanismos se establecerán para garantizar los derechos de las personas con discapacidad y evitar nuevas dificultades para las familias.