A partir de un acuerdo entre la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines, la Uader y el Gobierno, dispone de un predio para el desarrollo deportivo.

Así se vería el estadio que administrará la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines.

La Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines (UEHP) avanzará en un proyecto que representa un paso importante para el crecimiento de la disciplina en la provincia: ya cuenta con un terreno propio en Paraná donde proyecta construir un complejo deportivo destinado al desarrollo de la actividad.

La iniciativa se concretó a partir de un acuerdo entre la UEHP, la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) y el Gobierno de Entre Ríos. El predio está ubicado en el campus universitario de Paraná y cuenta con una superficie de 4.000 metros cuadrados.

Según se informó, el proyecto contempla la construcción de un playón deportivo en primer lugar y, luego, un gimnasio cerrado con espacios destinados a la práctica de diferentes disciplinas. Las instalaciones serán de uso compartido entre la comunidad universitaria y las instituciones deportivas.

Un terreno en comodato para la Unión Entrerriana de Hockey sobre Patines

De acuerdo con lo explicado por el presidente de la UEHP, Hernán San Martín, el terreno se encuentra sobre calle Espejo, en un sector ubicado entre el pileton próximo a Enersa y el edificio de la Uader.

El acuerdo contempla la entrega del espacio en comodato por un período de 25 años, con la posibilidad de una renovación automática por otros 25 años. Además, se conformará una comisión conjunta para trabajar en la administración y el desarrollo del proyecto.

La propuesta tiene como objetivo inicial disponer de una cancha deportiva, aunque también se proyecta la posibilidad de avanzar, a futuro, hacia un estadio propio.

Para concretar las distintas etapas de construcción, se buscará reunir aportes privados, recursos de la propia Unión y alternativas de financiamiento a través de la Ley de Mecenazgo.

Un impulso para el deporte entrerriano

La posibilidad de contar con infraestructura propia permitirá ampliar las oportunidades para los clubes, deportistas y nuevas generaciones que practican hockey sobre patines en Entre Ríos.

El proyecto también se enmarca en el crecimiento del campus de la Uader y en una política de articulación entre la Universidad, el Estado provincial y las instituciones deportivas.

De esta manera, el acuerdo abre una nueva etapa para el hockey sobre patines entrerriano, con la perspectiva de contar con un espacio propio que fortalezca la actividad y acompañe su desarrollo en toda la provincia.