Daniela Spalla debutará en Lollapalooza Argentina 2027

La cantante y compositora Daniela Spalla llegará al Hipódromo de San Isidro en marzo y atraviesa una etapa de expansión internacional

Daniela Spalla confirmó su debut en Lollapalooza Argentina 2027 , donde se presentará durante la edición que tendrá lugar el 12, 13 y 14 de marzo en el Hipódromo de San Isidro . La artista argentina, radicada en México, atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera y suma así un nuevo escenario a su recorrido internacional.

La llegada al festival se produce mientras Spalla abre una nueva etapa creativa con los singles “La Espina” y “Tu Veneno” , adelantos del próximo álbum de estudio, con los que explora nuevas dimensiones de su identidad sonora y visual.

A este presente se suma su nominación a los Latin Grammy 2026 junto a Esteman por Amorío, en la categoría Mejor Álbum Pop Tradicional. Además, el próximo 15 de octubre estrenará junto a la reconocida banda mexicana Los Ángeles Azules una nueva versión de “Lejos de la Ciudad”, una colaboración que amplía todavía más su proyección dentro de la música latinoamericana.

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Con cuatro discos de estudio, un EP y más de 500 millones de reproducciones en plataformas digitales, Spalla se consolidó como una de las voces destacadas del pop latino contemporáneo. Su carrera incluye presentaciones en festivales como Vive Latino y Tecate Pal Norte, además de conciertos agotados en importantes escenarios de México.

Ahora, con nueva música en camino y una agenda internacional en crecimiento, Daniela Spalla prepara su desembarco en Argentina para encontrarse por primera vez con el público de Lollapalooza.