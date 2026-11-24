El debate se lleva a cabo en el edificio de Tribunales bajo la dirección del juez técnico Darío Ernesto Crespo y se desarrollará a puertas cerradas

En Gualeguay comenzará este martes por la tarde un nuevo juicio por jurados en el marco del legajo caratulado "B.R.A S/Abuso sexual gravemente ultrajante agravado". El debate judicial tiene lugar en el Salón Nº 1 del edificio de Tribunales.

Tras realizarse durante la mañana de este martes la audiencia voire dire de selección del jurado, las audiencias a partir de mañana comenzarán a las 9 y se desarrollarán hasta el viernes próximo.

Integrantes del tribunal y partes del proceso

El juez técnico a cargo del proceso es el vocal del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay, Darío Ernesto Crespo. La representación del Ministerio Público Fiscal está a cargo de Rodrigo Molina, en tanto que la defensa oficial es ejercida por Agustina Quattrochi. Por su parte, en representación del Ministerio Pupilar actúa Gustavo Piquet.

Reserva de las audiencias

El proceso se desarrollará a puertas cerradas por tratarse de un presunto delito contra la integridad de las personas. La información oficial del inicio del debate corresponde al Servicio de Información y Comunicación del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (SIC STJER)

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