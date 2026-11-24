Una camioneta impactó con un auto que remolcaba un carrito con motos 0km en la ruta 14. Uno de los conductores fue derivado al hospital.

Un automóvil Toyota y una camioneta Volkswagen Amarok chocaron pasadas las 13 del domingo en el kilómetro 324 de la Autovía 14. Tras el impacto, el auto despistó, volcó y quedó sobre el carril de circulación contrario. Las causas del choque se investigan.

El Toyota era conducido por un hombre de 69 años, domiciliado en Santa Rosa, Corrientes, que viajaba acompañado por un joven de 18 años.

El auto remolcaba un tráiler de un eje que transportaba tres motos 0 kilómetro y que, tras el choque, quedaron sobre el cantero central junto con el carrito que las llevaba.

La Amarok era conducida por un hombre de 55 años. El conductor del Toyota fue trasladado en ambulancia al hospital Santa Rosa y se desconoce la gravedad de sus lesiones.