La Justicia determinó que la última fecha del Turismo Carretera en La Plata solo tendrá el ingreso de 7.500 espectadores. Desde la ACTC esperan revertirlo.

El aforo posiblemente estará únicamente reducido a los espectadores en la tribuna de boxes.

El autódromo de La Plata es el escenario elegido para llevar a cabo la última fecha del Turismo Carretera 2026 el próximo 5 y 6 de diciembre. Pero en los últimos días, el Roberto Mouras recibió una noticia que podría complicar el normal desarrollo del evento.

Ayer se dio a conocer el certificado de habilitación para el autódromo de La Plata con fecha de emisión el 13 de noviembre de 2026 que, entre otras cosas, señala que el aforo correspondido es de 7.500 personas. Algo que complicaría el desarrollo normal de la fecha de Turismo Carretera, ya que es sabido que a una cita de definición convoca mucha más gente.

Cabe destacar que la tribuna que posee el trazado platense, arriba de los boxes, la misma tiene una capacidad 7.500 personas, justamente la cifra que se le habilitará para la definición. Sin dudas que es un capítulo más de la actual disputa que hay en el automovilismo entre la ACTC y el Automóvil Club Argentino, que solo termina perjudicando a la especialidad.

Se trata de un duelo absurdo, que no se llega a un acuerdo entre ninguna de las partes y que ni siquiera la Cumbre de la FIA –hace pocas semanas en Buenos Aires– se pudo destrabar.

Cabe recordar, que hace unos días había ingresado en la Justicia Civil de La Plata un amparo colectivo preventivo de consumo con pedido de una medida cautelar urgente.

La acción fue impulsada por Julio César Politano y apunta contra la Fundación del Automovilismo Deportivo de la República Argentina (FADRA), la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) y el Automóvil Club La Plata S.A.

El planteo solicita controles sobre la capacidad de público y las condiciones de seguridad del predio antes del evento previsto para el 5 y 6 de diciembre.

Entre los argumentos presentados, se advertía que la habilitación municipal del autódromo, que establecía un factor de ocupación de 7.500 personas, habría vencido el pasado 12 de octubre. Además, el escrito señala que durante las ediciones de 2024 y 2025 la concurrencia superó los 20.000 espectadores.

La presentación también mencionaba observaciones técnicas atribuidas a la CoPAM. Entre ellas figuran cuestionamientos sobre las vías de ingreso y salida, la falta de una calle colectora para evacuaciones y la ausencia de un sistema de conteo de asistentes.

Fue un año de clausura en La Plata

El reclamo llega después de un año particularmente complicado para el autódromo platense. En septiembre de 2026, la Justicia dispuso su clausura preventiva a partir de una investigación sobre presuntas irregularidades en sus instalaciones. Los procedimientos incluyeron verificaciones de seguridad, instalaciones eléctricas, sistemas contra incendios y condiciones de funcionamiento del establecimiento.

La decisión obligó a suspender actividades deportivas y abrió un proceso para corregir las deficiencias detectadas. Posteriormente, la clausura fue levantada, aunque continuaron las actuaciones judiciales relacionadas con el predio.

Ahora, la nueva presentación se concentra especialmente en las condiciones de seguridad y el control de espectadores para la definición del Turismo Carretera.

Sin dudas que no será una definición acorde a la que se merece una categoría de tantos años, pero que actualmente está pasando por un momento de muchos cimbronazos, dirigentes cuestionados, dueños de equipos disconformes, aunque sin el consentimiento para un acuerdo de todas las partes. Con un Hugo Mazzacane temporalmente un tanto alejado y con un rol más protagónico de su hijo Gastón, habrá que ver cuál será el futuro que le depare a la categoría más popular del país.

En su publicación de ayer, la ACTC ratificó al Roberto Mouras como sede del cierre de la temporada, previsto para el sábado 5 y el domingo 6 de diciembre. Quince pilotos llegan con chances matemáticas de ganar la Copa de Oro. Julián Santero lidera con 146 puntos y Agustín Canapino lo sigue a diez unidades.

Seguramente serán días muy intensos para tratar de destrabar esta resolución de la justicia y volver a permitir el ingreso de la cantidad de público que buscará llegar al trazado platense.