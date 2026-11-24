Raúl y Mariela sufrieron la rotura de parte del techo de su negocio durante los festejos del sábado. Hay una campaña solidaria de hinchas de Boca.

El local fue victima de daños durante los festejos de Boca.

Los festejos por el triunfo de Boca Juniors durante el sábado dejaron una situación que afectó a Raúl y Mariela, quienes tienen un kiosco y ahora necesitan de la solidaridad de la comunidad para poder retomar su actividad laboral. Hinchas de Boca darán una mano por lo que pasó con el lugar durante los festejos en la Plaza 1° de Mayo.

En medio de las celebraciones por la victoria del Xeneize, parte del techo de su negocio sufrió daños, lo que complicó el normal funcionamiento del local y generó la necesidad de afrontar reparaciones para volver a trabajar.

Ante esta situación, familiares, amigos y hinchas de Boca impulsaron una campaña solidaria para colaborar con Raúl y Mariela, quienes trabajan con esfuerzo y dedicación para salir adelante y hoy necesitan una mano.

A través de un flyer que comenzó a circular, solicitaron la colaboración de quienes puedan aportar para ayudar a reparar los daños y recuperar el espacio de trabajo.

Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante una transferencia al alias:

Parada-sanmartin.mp

La cuenta figura a nombre de Nelson Raúl Eduardo Piedrabuena.