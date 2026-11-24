Tribunal Oral Federal de Paraná dictó condenas para los integrantes de una red narco liderada por José Luis Machado, de Federación.

Tribunal Oral Federal de Paraná dictó condenas para los integrantes de una red narco liderada por José Luis Machado, de Federación.

El Tribunal Oral Federal en lo Criminal de Paraná, integrado de manera unipersonal por el vocal Sebastián Gallino, dictó sentencia en la causa caratulada “Machado José Luis y otros sobre infracción a la Ley 23.737”. El fallo resolvió la situación procesal de seis imputados por integrar y colaborar con una red de narcotráfico que desplegó operaciones en diversas localidades del territorio entrerriano.

Según el fallo al que accedió UNO , fechado el 5 de noviembre, el proceso judicial concluyó mediante la modalidad de juicio abreviado, instancia en la que los acusados reconocieron formalmente su responsabilidad y los hechos atribuidos por el Ministerio Público Fiscal. En las audiencias de la causa intervinieron el Fiscal General coadyuvante, Juan Sebastián Phodahiny, y la Valeria Esponda, mientras que la asistencia legal de los acusados estuvo integrada por la Defensora Pública Oficial Coadyuvante, Gisella Cancellieri, y los abogados particulares Gerardo Rivero, Gustavo Rader, Brenda Vittori y Alejandro Castelli.

De acuerdo con la acusación fiscal ratificada por los propios procesados en el acuerdo abreviado, la organización funcionó de manera coordinada desde al menos el mes de febrero hasta octubre de 2024, operando en las ciudades de Concordia, Chajarí, Federación y San Jaime de la Frontera.

La banda estuvo liderada y financiada por José Luis Machado, quien se autodenominó Chuck Norris -incluso la droga lleva el sello de actoR-, quien coordinaba la adquisición de cocaína y marihuana con proveedores radicados en la ciudad de Posadas (provincia de Misiones), la provincia de Corrientes y la República del Paraguay. En octubre, a Machado lo condenaron a seis años y diez meses de cárcel. Junto a él fue condenado Brian Sosa, un colaborador del narco. Le dieron tres años de prisión de cumplimiento efectivo por su participación secundaria en el comercio de drogas.

José Luis Machado, el empresario de Federación condenado por narcotráfico.

Una vez ingresada la sustancia a Entre Ríos, la estructura contaba con roles claramente asignados:

-Fernando Ezequiel Acevedo y Matías Ezequiel Marzoratti: Se les atribuyó haber intervenido en la cadena de tráfico transportando y distribuyendo los cargamentos de droga hacia los distintos centros de acopio y expendio de la provincia.

-Alejandro Gabriel Rigoni (alias “Colori” o “Cachola”) y Diego Ariel Escobar (alias “Muñeco”): Fueron imputados por administrar y gestionar los puntos de venta directa de estupefacientes al público.

-Santiago Emanuel Sánchez: Se le atribuyó la comercialización directa de marihuana y cocaína en la localidad de Chajarí entre los meses de octubre de 2024 y abril de 2025, sustancias que le eran provistas directamente por Machado.

-Ramón René Grieve: Fue acusado de comercializar estupefacientes mediante reventa al menudeo en la ciudad de Federación durante al menos el mes de octubre de 2024, utilizando el material provisto por el líder de la banda.

Detalle de las penas impuestas y unificaciones de condena

El magistrado analizó el grado de intervención de cada imputado e impuso las siguientes sanciones privativas de la libertad y medidas de ejecución:

-Fernando Ezequiel Acevedo: Fue considerado partícipe secundario del delito de comercio de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas, recibiendo 5 años y 6 meses de prisión. Al registrar una condena previa a 4 años del Tribunal de Juicios y Apelaciones de Concordia (causa "Zalazar y otros s/ Tenencia con fines de comercialización"), el tribunal dictó una pena única de 6 años y 6 meses de prisión de cumplimiento efectivo.

-Alejandro Gabriel Rigoni: condenado a 4 años y 2 meses de prisión como partícipe secundario del delito de comercio de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas. El tribunal dispuso que, una vez firme el fallo, cumpla la pena bajo la modalidad de detención domiciliaria.

-Matías Ezequiel Marzoratti: condenado a 4 años y 2 meses de prisión como partícipe secundario de comercio de estupefacientes agravado. Dicha pena se unificó con una condena previa de 4 años y 6 meses dictada el 2 de septiembre de 2026 por el propio TOF de Paraná, fijándose una pena única de 6 años de prisión.

-Diego Ariel Escobar: declarado partícipe secundario de comercio de estupefacientes agravado por la intervención de tres o más personas, imponiéndosele la pena de 4 años y 2 meses de prisión. También se le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria una vez que la sentencia quede firme.

-Ramón René Grieve: condenado como autor del delito de comercio de estupefacientes a 4 años de prisión. El tribunal revocó la condicionalidad de una pena anterior de 3 años dictada en 2023 y fijó una pena única de 4 años de prisión efectiva, manteniendo su prisión domiciliaria actual.

-Santiago Emanuel Sánchez: condenado como autor del delito de comercio de estupefacientes a la pena de 4 años de prisión de cumplimiento efectivo.

Sanciones patrimoniales e inhabilitaciones

Junto a las penas de prisión, el veredicto del Tribunal Oral Federal de Paraná aplicó una fuerte sanción económica a cada uno de los seis sentenciados. Acevedo, Rigoni, Marzoratti, Escobar, Grieve y Sánchez fueron condenados a pagar individualmente una multa fija de $6.899.985.

Adicionalmente, el fallo impuso a todos los condenados el pago de las costas de la causa y las inhabilitaciones accesorias correspondientes. Con esta homologación del acuerdo abreviado, la justicia federal dio por probado el funcionamiento de la red y concluyó el juzgamiento de sus eslabones operativos en el territorio entrerriano.