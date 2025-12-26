Llueven las críticas a la China Suárez tras un regalo navideño a su hijo

Uno Entre Rios | Show | China Suárez

El nombre de Mauro Icardi se volvió tendencia en la red social X luego de que se viralizara una imagen de Amancio Vicuña, hijo de la China Suárez

26 de diciembre 2025 · 09:13hs
El nombre de Mauro Icardi se volvió tendencia en la red social X luego de que se viralizara una imagen de Amancio Vicuña, hijo de la China Suárez, con un regalo que generó una fuerte polémica en redes sociales. La situación despertó una catarata de comentarios y críticas que apuntaron tanto a la actriz como al futbolista.

En la foto que circuló durante la Navidad, el pequeño posó caracterizado como un futbolista profesional, con el peinado similar al de Icardi y el equipo completo del Galatasaray, club en el que juega el delantero argentino. La postal no tardó en replicarse y abrió un debate entre usuarios que interpretaron el obsequio como un gesto provocador.

Entre las reacciones más contundentes se destacó la de Yanina Latorre, quien se expresó públicamente y apuntó directamente contra los adultos involucrados. “Demencial”, escribió la conductora de SQP, en una publicación que rápidamente sumó adhesiones y nuevos comentarios críticos.

En redes sociales, numerosos usuarios cuestionaron el regalo y pusieron el foco en el rol de los mayores, señalando tanto a Eugenia Suárez como a Mauro Icardi. "Ella cambia de personalidad por el macho y también cambia la personalidad de sus hijos". Algunos incluso interpretaron la situación como una provocación hacia Benjamín Vicuña, padre del niño, lo que amplificó aún más la polémica.

Hasta el momento, ninguno de los protagonistas realizó declaraciones públicas para aclarar el episodio, mientras el tema continúa generando repercusiones y dividiendo opiniones en el ámbito digital.

