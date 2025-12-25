Uno Entre Rios | Show | Lionel Messi

25 de diciembre 2025 · 15:12hs
Lionel Messi y Antonela Roccuzzo celebraron la Navidad en Rosario, junto a sus hijos, como suelen hacerlo cada año. El capitán de la selección argentina llegó al país hace una semana para pasar las Fiestas rodeado de afectos, lejos de la actividad deportiva y de la exposición.

Fue Antonela quien compartió en redes sociales algunas postales de la noche del 24 de diciembre. “Feliz Navidad”, escribió en su cuenta de Instagram, seguida por casi 40 millones de personas, acompañando el mensaje con una imagen junto a Messi. Además, publicó dos fotos que permitieron ver parte de la mesa preparada para la celebración.

Lionel Messi arribó al aeropuerto de Sauce Viejo y generó una fuerte convocatoria de fanáticos, antes de continuar su viaje hacia Rosario para pasar las Fiestas en familia

Lionel Messi volvió al país y una multitud de fanáticos lo recibió en el aeropuerto de Sauce Viejo

Uno de los detalles que más llamó la atención fue el video dedicado a la mesa dulce, con una amplia variedad de chocolates y postres, que completó la escena de una Nochebuena.

