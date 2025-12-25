Lionel Messi y Antonela Roccuzzo celebraron la Navidad en Rosario, junto a sus hijos, como suelen hacerlo cada año. El capitán de la selección argentina llegó al país hace una semana para pasar las Fiestas rodeado de afectos, lejos de la actividad deportiva y de la exposición.
Fue Antonela quien compartió en redes sociales algunas postales de la noche del 24 de diciembre. “Feliz Navidad”, escribió en su cuenta de Instagram, seguida por casi 40 millones de personas, acompañando el mensaje con una imagen junto a Messi. Además, publicó dos fotos que permitieron ver parte de la mesa preparada para la celebración.
Uno de los detalles que más llamó la atención fue el video dedicado a la mesa dulce, con una amplia variedad de chocolates y postres, que completó la escena de una Nochebuena.