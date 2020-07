Las series que miró y recomendó Alberto Fernández

El Presidente invirtió tiempo libre en disfrutar distintas alternativas que ofrecen las plataformas de streaming y reveló cuáles fueron las tramas que más lo impactaron.

En estos 4 meses de cuarentena, las películas y las series on line se transformaron en un recurso para 'pasar el rato'. Incluso las propuestas más largas, con varias temporadas y miles de capítulos se ubicaron entre las más vistas de este período. Y entre todos los que se entregaron a los placeres de la ficción se encuentra también, el Presidente.

Durante una entrevista, Alberto Fernández hizo un ranking de sus series predilectas y se animó a recomendar opciones para todos los gustos.

"Así nos ven (When they see us) me pareció impresionante", admitió haciendo referencia a la miniserie basada en el drama de 'Los 5 de Central Park' ocurrido en Nueva York, que fueron acusados de una violación seguida de muerte que no cometieron, sólo por su color de piel.

"Fauda me gustó y Chernobyl también", agregó admitiendo que las series se convirtieron en su vía de escape en este tiempo.

"A los que nos gusta la música, hay una serie llamada "The Eddy" que habla de un club de Jazz en París y del mundo underground que es maravilloso". Y por último, les acercó una recomendación a los que prefieren algo 'más liviano' para alejarse por un rato de la realidad.

"Hay dos muy distintas pero lindas para ver: una es una serie que ya tiene dos temporadas que se llama El método Kominsy, con Michael Douglas. Y después la de Sebastián Wainraich, que es muy linda: "Casi Feliz".